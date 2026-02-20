La Clave Única de Registro de Población (CURP) es uno de los documentos más solicitados para realizar trámites oficiales en México. Con la incorporación de datos biométricos, cada vez más personas buscan obtener esta nueva versión. Aunque muchos ciudadanos acuden directamente a las oficinas y enfrentan largas filas, hay un método que permite agilizar el proceso. Con un paso previo y una correcta preparación, el trámite puede realizarse de forma rápida, gratuita y sin contratiempos. La CURP biométrica es una versión actualizada del documento tradicional que incorpora datos como fotografía y, en algunos casos, huellas dactilares. El objetivo es fortalecer la identidad oficial y evitar duplicidades en los registros. Este formato busca mejorar la seguridad y confiabilidad de la información personal. Además, facilita la validación de datos en distintos trámites gubernamentales. El documento mantiene su carácter gratuito. Las autoridades han reiterado que ningún funcionario puede cobrar por su expedición. Se trata de agendar la cita en línea antes de acudir al módulo, ya que la mayoría de las filas se forman por personas que llegan sin turno previo. Al seleccionar fecha y horario desde el portal oficial, el trámite se vuelve más ágil y organizado. La CURP biométrica es completamente gratuita, por lo que la clave no está en pagar, sino en hacer el registro digital anticipado y acudir con cita confirmada.