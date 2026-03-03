El Sistema de Transporte Colectivo Metro es uno de los medios de transporte más utilizados en el Valle de México, gracias a la extensa red que conecta distintos puntos de la capital. En los próximos años, este sistema podría beneficiar también a miles de habitantes del Estado de México con una nueva línea que fortalecerá la conexión con la Ciudad de México. Denominado Metromex, el plan contempla la creación de una red de aproximadamente 220 kilómetros en territorio mexiquense. Por su alcance, el secretario de Movilidad de Edomex, Daniel Sibaja, calificó la iniciativa como una especie de “Tren Maya mexiquense”. Conoce los detalles de este proyecto y prepárate para desplazarte sin inconvenientes. La propuesta forma parte del Plan Colibrí, estrategia integral del Gobierno del Estado de México que agrupa 100 compromisos organizados en 10 ejes de acción en materia de movilidad. Entre los puntos centrales del programa se encuentra la elaboración de estudios de prefactibilidad y análisis costo-beneficio para desarrollar la primera red de Metro en Toluca, conocida como Metroluca (Metromex). Aunque el trazo definitivo aún no se detalló, se confirmó que el nuevo sistema tendrá conexión con la estación Martín Carrera, correspondiente a la Línea 4 del Metro capitalino. Esta línea va de Santa Anita a Martín Carrera y enlaza con rutas estratégicas como: El objetivo es mejorar la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, ofreciendo una alternativa más eficiente para trasladarse entre el Estado de México y la capital del país. El Plan Colibrí no solo contempla la nueva línea de Metro, sino también diversas acciones para modernizar y articular el sistema de transporte en la entidad. Entre las principales medidas destacan: Con estas acciones, el gobierno estatal busca fortalecer la conectividad regional, optimizar los traslados y avanzar hacia un sistema de transporte más integrado y eficiente.