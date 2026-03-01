El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) modificará la forma en que los derechohabientes y patrones realizan diversos trámites, al incorporar nuevos requisitos de identificación tanto en ventanilla como en línea. Entre los cambios más relevantes está la futura obligatoriedad de la CURP con datos biométricos y el uso de la firma electrónica emitida por el SAT. La medida fue avalada por el Consejo Técnico del instituto como parte de un acuerdo de modernización administrativa que contempla, además, la creación de un expediente digital. Uno de los ajustes centrales es la incorporación de la Clave Única de Registro de Población con datos biométricos como medio oficial de identificación. Mientras este nuevo documento entra en operación a nivel nacional, el IMSS continuará solicitando identificación oficial vigente con fotografía. Sin embargo, una vez que la CURP biométrica esté disponible, se convertirá en el único documento válido para acreditar identidad en territorio nacional ante el instituto. Este requisito aplicará en modalidad presencial para trámites como: En el caso de los procedimientos digitales, el IMSS exigirá el uso de la firma electrónica avanzada expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre los trámites que requerirán e.firma están: Estos cambios forman parte de un plan más amplio de simplificación administrativa que contempla la implementación de un expediente digital. El expediente digital del IMSS es un sistema electrónico que sustituye la carpeta física tradicional por un archivo único, seguro y centralizado en línea. En lugar de integrar copias impresas de actas, identificaciones o comprobantes, toda la documentación del derechohabiente se carga, valida y resguarda en formato digital dentro de una plataforma interna. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto implica que cada persona contará con un registro electrónico donde se almacenarán sus datos personales, historial de trámites, movimientos administrativos y documentos oficiales. El sistema permitirá: En términos prácticos, el expediente digital funcionará como una “carpeta electrónica única” que acompañará al derechohabiente en todos sus trámites dentro del IMSS.