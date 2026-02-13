El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas en México. La modificación al artículo 123 constitucional contempla una implementación progresiva que iniciará en 2027 y concluirá en 2030, lo que impactará en la calidad de vida de millones de trabajadores. El calendario establecido mantiene las 48 horas en 2026, pero con la siguiente graduación: La reforma establece cómo se compensará la reducción de horas: aquellas horas que se eliminen de la jornada actual deberán reconocerse y pagarse como horas extra. Es decir que la modificación amplía el límite de horas extraordinarias de nueve a doce semanales. Y no se prevé el aumento de días de descanso en la semana. El dictamen especifica que las horas extra se distribuirán en máximo cuatro horas diarias durante no más de cuatro días, prohibiendo que menores de 18 años realicen trabajo extraordinario, con pagos del 100% adicional al salario ordinario y 200% si se excede el límite permitido. La reforma será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación, y posteriormente deberá ser avalada por los congresos estatales para entrar en vigor. El dictamen reconoce que reducir el tiempo de trabajo beneficia el descanso, la salud y el bienestar laboral, además de contribuir a disminuir el ausentismo e incrementar la productividad en un contexto donde México presenta altos niveles de estrés laboral y accidentes de trabajo.