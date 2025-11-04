El plan para disminuir la semana de trabajo en México, para pasar de de 48 a 40 horas, está en progreso y se encuentra en una fase crucial de estructuración . De acuerdo a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el proyecto que busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente será presentado al Congreso en noviembre.

A diferencia de otras modificaciones legislativas recientes, este procedimiento se ha distinguido por un intercambio técnico continuo entre representantes sindicales, el sector empresarial y las autoridades laborales.

Cuándo se implementará la reducción de la jornada laboral

A pesar de los avances en la propuesta, aún no se ha llegado a una resolución definitiva. El gobierno federal tiene la intención de introducir una iniciativa de reforma formal a la LFT en noviembre, la cual detallará el esquema de aplicación y el cronograma de transición. El objetivo, se lograr una transición ordenada y exitosa al nuevo modelo laboral que logre un punto de equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la viabilidad económica de las compañías.

La diputada Patricia Mercado, quien ocupa el cargo de secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, adelantó que la reforma podría ser aprobada antes de finalizar el año 2025, si bien su puesta en marcha se realizaría de forma progresiva . El proyecto final para el tope de 40 horas se implementará de forma gradual y se espera que culmine hacia el año 2030.

Esta modificación legislativa impactaría directamente en la vida de 30 millones de trabajadores en México. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), este grupo representa el 73% del total de trabajadores subordinados que actualmente laboran más de 40 horas a la semana.