La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados en México aprobó el dictamen para declarar el 1 de diciembre como el “Día Nacional de las y los Alfareros”, una iniciativa impulsada para reconocer el valor cultural y económico de este sector artesanal mexicano. El proyecto aprobado en Diputados de México destaca que la medida busca “promover políticas públicas, programas educativos y espacios de difusión” para fortalecer la producción artesanal. Aunque muchas personas lo consideran un nuevo feriado nacional, la resolución no modifica por ahora los días oficiales de descanso establecidos en la Ley Federal del Trabajo. La respuesta es no. El dictamen aprobado en Diputados únicamente declara una fecha conmemorativa nacional y no incorpora el 1 de diciembre como día feriado obligatorio dentro de la Ley Federal del Trabajo. Por ello, las empresas no estarán obligadas a suspender actividades ni pagar triple salario. El documento señala expresamente que se busca reconocer “que en las manos de nuestras artesanas y artesanos reside una parte fundamental del alma cultural del país”. Sin embargo, la iniciativa no reforma los artículos laborales relacionados con descansos oficiales o días inhábiles pagados. Aunque no será feriado oficial, algunos trabajadores podrían aprovechar vacaciones, descansos semanales o permisos internos para extender sus días libres durante diciembre. Esto dependerá completamente de acuerdos con cada empresa o de calendarios laborales específicos. Por ejemplo, quienes descansen sábado y domingo podrían sumar permisos o vacaciones alrededor del 1 de diciembre y conectar varios días consecutivos pagados. A estos días se le suman también las fechas ya establecidas oficialmente como feriado en diciembre, como lo es el 25 de diciembre, considerado como feriado oficial. No obstante, los empleados podrían combinar otros feriados tradicinales para más días de descanso en diciembre. El dictamen aprobado destaca que la alfarería representa una actividad histórica vinculada a comunidades indígenas y regiones artesanales del país. Los legisladores afirmaron que este reconocimiento nacional ayudará a impulsar el turismo cultural y la preservación de técnicas tradicionales mexicanas. La resolución también señala que el nuevo Día Nacional de las y los Alfareros pretende dar mayor visibilidad a quienes mantienen viva esta tradición. Diputados subrayaron que cada pieza artesanal elaborada “representa siglos de historia, resistencia e identidad” para México.