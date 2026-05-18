Las vacaciones son una de las prestaciones laborales más valoradas por los trabajadores mexicanos. Permiten descansar de la jornada habitual sin perder el salario ordinario, y su duración está regulada con precisión por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Conocer cuántos días corresponden según la antigüedad puede marcar una diferencia importante a la hora de planificar o exigir este derecho. Desde diciembre de 2022, la Ley Federal del Trabajo garantiza un mínimo de 12 días de vacaciones al cumplir el primer año de servicio. Antes de esa reforma, el mínimo era de seis días. El artículo 76 establece que ese período aumenta en dos días laborables por cada año adicional, hasta alcanzar los 20 días. A partir del sexto año, el incremento es de dos días por cada cinco años de servicio. Los trabajadores pueden disfrutar los 12 días de forma continua o distribuirlos según sus necesidades y las condiciones acordadas con el empleador. La ley también fija como plazo que las vacaciones deben otorgarse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios, según lo dispone el artículo 81 de la LFT. Además de los días de descanso, la legislación mexicana reconoce una prestación adicional: la prima vacacional. Esta consiste en un monto equivalente a, como mínimo, el 25% del salario percibido durante el período de vacaciones. En términos prácticos, si un trabajador recibe cierta cantidad por sus días de descanso, el empleador debe sumar un 25% adicional sobre ese total. Se trata de un derecho que aplica a todos los trabajadores sujetos a la LFT, independientemente del sector o tipo de contratación, y que no puede ser eliminado ni reducido por acuerdo entre las partes. Las vacaciones no son exclusivas de los trabajadores de planta con un año cumplido. El artículo 77 reconoce que quienes prestan servicios discontinuos o de temporada también tienen derecho a vacaciones, calculadas de forma proporcional a los días trabajados durante el año. Del mismo modo, si la relación laboral termina antes de completar el año, el trabajador tiene derecho a una remuneración proporcional al tiempo laborado. Las vacaciones no pueden canjearse por dinero ni sustituirse por ningún otro concepto. El artículo 79 es explícito al señalar que el período de descanso no podrá compensarse con una remuneración, sin excepción. Los empleadores, además, tienen la obligación de entregar anualmente una constancia que indique la antigüedad del trabajador y el período de vacaciones que le corresponde.