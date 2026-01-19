Extender la jornada laboral más allá del horario establecido es un derecho que tiene un costo específico para los empleadores. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece cómo deben pagarse las horas extras a los trabajadores .

Qué son las horas extra

Las horas extra corresponden al trabajo realizado más allá de la jornada normal de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Este tiempo adicional no puede considerarse una cortesía del empleado, sino una labor que requiere compensación económica obligatoria según la legislación vigente.

Cómo debe calcularse el pago de horas extra

La LFT obliga a los empleadores a pagar las primeras tres horas extra al doble del salario normal. Si el trabajador extiende su jornada más allá de este límite, esas horas adicionales deberán pagarse al triple del salario base establecido.

El cálculo de las horas extra se basa en el salario diario del trabajador. Si un empleado gana 100 pesos al día y labora dos horas extra, recibirá 200 pesos por cada una. En cambio, si ese mismo día trabaja cinco horas adicionales, las primeras tres se pagarán a 200 pesos cada una y las dos restantes a 300 pesos por hora.

La LFT determina cuánto y cómo deben abonarse las horas extra a los trabajadores.

Cuando se trabajan hasta nueve horas extra en la semana, éstas deben pagarse al doble. Pero si se supera esa cantidad de tiempo semanal, o se extienden hasta 3 horas por día, el pago se triplica. Este sistema busca compensar el esfuerzo extraordinario de los trabajadores durante jornadas extenuantes.

¿Las horas extra deben pagar Impuesto Sobre Renta?

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) considera las horas extra como ingresos adicionales sujetos al pago de impuestos . Sin embargo, existen tres excepciones importantes que permiten a ciertos trabajadores quedar exentos de esta obligación fiscal: