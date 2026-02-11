La discusión sobre la jornada laboral de 40 horas en México ya cuenta con definiciones clave. El dictamen que se encuentra en análisis en comisiones del Senado aclara que la reforma no alterará el número de días laborables por semana. El documento también detalla la forma en que se compensará la reducción de horas, un aspecto fundamental del debate. Según el texto, las horas que se eliminen de la jornada actual deberán reconocerse y pagarse como horas extra. La reforma propone una reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales. Este cambio no se implementará de manera inmediata, sino que se llevará a cabo de forma escalonada, permitiendo así la adecuada adaptación del sector productivo. El dictamen tiene como objetivo organizar el proceso sin causar un impacto abrupto en empresas ni en trabajadores. Por esta razón, se establece un esquema gradual que garantice la estabilidad laboral durante la transición. La reducción está orientada a mejorar las condiciones laborales sin modificar el esquema general de la semana de trabajo. El énfasis se centra en el tiempo trabajado, no en los días de asistencia. El dictamen aclara que la reducción de la jornada laboral no implicará un día adicional de descanso. Los trabajadores mantendrán la misma cantidad de días laborales, por lo que se descarta una semana de cuatro días. El ajuste se llevará a cabo dentro de la jornada diaria, sin alterar el calendario semanal, con el propósito de reorganizar las horas de trabajo y preservar la continuidad operativa. El pago de horas extra funcionará como un mecanismo de compensación, con el objetivo de equilibrar la mejora en las condiciones laborales y la protección del salario, uno de los puntos centrales de la reforma que sigue en análisis en el Congreso. De esta manera, se busca evitar una baja en los ingresos de los trabajadores durante la transición.