El escenario laboral en México atraviesa una etapa de ajustes que no siempre se anuncian con grandes cambios legales, pero que ya impactan en la práctica cotidiana. En este aspecto, la Ley Federal del Trabajo (LFT) sigue siendo el eje que regula los despidos justificados, aunque su aplicación hoy es más estricta y detallada.

Algunas conductas que antes se resolvían con sanciones internas o advertencias comenzaron a tener consecuencias más severas. La clave no está en nuevas prohibiciones, sino en cómo se interpretan obligaciones que ya existían dentro de la relación laboral.

La LFT contempla para este 2026 distintos causales de despidos justificados, entre los que se incluyen motivos relacionados al ámbito tecnológico. (Foto: Archivo).

Este enfoque más riguroso se apoya en criterios judiciales, normas oficiales y reglamentos internos de trabajo. El trasfondo legal no es nuevo, pero su alcance se vuelve más claro cuando se analizan las causas que hoy están siendo validadas por tribunales laborales.

LFT y despidos justificados: cuáles son las causas que hoy pueden aplicar los patrones

A través del artículo 47, la LFT establece las causales por las cuales un patrón puede rescindir la relación laboral sin responsabilidad. Cabe destacar que debido al contexto actual, las causas se interpretan considerando nuevas dinámicas de trabajo y tecnologías.

Razones que ya se consideran despidos justificados:

Vulneración de la ciberseguridad , como la instalación de software no autorizado o acciones que deriven en filtraciones de datos.

Uso indebido de inteligencia artificial , cuando se comparten datos confidenciales o secretos industriales en plataformas públicas.

Falsedad en las competencias laborales , al mentir sobre habilidades técnicas indispensables para el puesto, especialmente durante los primeros 30 días.

Revelación de información confidencial, incluso si ocurre por negligencia y no de forma intencional.

Estas conductas ya se encuentran previstas en la LFT como causales, al igual que la falta de probidad, la pérdida de confianza o la revelación de secretos, reforzadas ahora por evidencia digital y documentación interna.

La vulneración de la ciberseguridad, el uso indebido de la inteligencia artificial y la revelación de información confidencial son causales de despidos justificados en 2026. (Foto: Archivo)

LFT, teletrabajo y violencia laboral: otros despidos justificados vigentes

En este contexto, el teletrabajo dejó de ser una zona ambigua. Bajo la NOM-037, el incumplimiento reiterado de protocolos de seguridad, la negativa a utilizar herramientas acordadas o la simulación de actividad laboral pueden constituir causas de despido justificado conforme a la LFT.

En este sentido, los patrones también pueden acreditar faltas mediante registros electrónicos, reportes de sistemas o auditorías internas, siempre que respeten los derechos laborales y la privacidad del trabajador.

Por otra parte, la LFT refuerza la política de cero tolerancia frente a la violencia y el acoso laboral, incluso en entornos digitales. Entre las conductas sancionables se incluyen:

Hostigamiento o acoso digital a compañeros o superiores.

Mensajes ofensivos o discriminatorios en plataformas de trabajo.

Violencia verbal o psicológica, aunque ocurra fuera del horario laboral si está vinculada al entorno de trabajo.

Los tribunales han sostenido que estas acciones afectan la seguridad y la convivencia laboral, lo que habilita al patrón a aplicar un despido justificado conforme a la Ley Federal del Trabajo, sin que se trate de un criterio nuevo ni improvisado.