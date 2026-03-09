El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México trae novedades para miles de contribuyentes que arrastran adeudos con el fisco. En medio de las obligaciones tributarias y las sanciones acumuladas, una medida del Gobierno busca otorgar facilidades para que los mexicanos puedan regularizar la situación financiera de ciertos ciudadanos y empresas. En las últimas semanas comenzó a difundirse información sobre un programa que permitiría eliminar multas, recargos y gastos adicionales vinculados a deudas fiscales. La iniciativa está dirigida principalmente a quienes mantienen pendientes con la autoridad tributaria y desean ponerse al día. Sin embargo, el beneficio no es automático ni se aplica a todos los contribuyentes. El programa establece condiciones específicas y requisitos claros que deberán cumplir quienes busquen acceder a la reducción de estos cargos. El programa de Regularización Fiscal 2026 contempla un estímulo fiscal que puede reducir hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con adeudos fiscales en México. La medida está vinculada a obligaciones determinadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). El objetivo principal es facilitar el pago de deudas fiscales y fomentar que contribuyentes regularicen su situación. El beneficio aplica a adeudos correspondientes a 2024 o años anteriores, siempre que los contribuyentes cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal. El estímulo permite la disminución total o parcial de diferentes cargos, entre ellos: Cuando las multas se determinen junto con contribuciones omitidas, el descuento puede alcanzar el 100%. Si se trata únicamente de multas por incumplimientos distintos al pago, la reducción puede ser de hasta el 90%. El programa está dirigido a personas físicas y morales, incluidas micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos ingresos totales no superen los 300 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2024. Entre los contribuyentes que pueden solicitar el beneficio se encuentran quienes: Para solicitar la disminución de multas y recargos se deben cumplir condiciones como: Además, una vez autorizada la solicitud, el contribuyente deberá pagar las contribuciones correspondientes en un plazo máximo de 15 días naturales o respetar los calendarios de pago si se otorgan parcialidades. El beneficio puede solicitarse desde el 1 de enero de 2026 mediante los servicios en línea del portal del SAT. El proceso incluye varios pasos básicos dentro del sistema de trámites digitales: Una vez presentada la solicitud, el procedimiento administrativo de ejecución se suspende temporalmente, lo que permite a los contribuyentes avanzar en la regularización de sus adeudos fiscales mientras se analiza la petición.