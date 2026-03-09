En España, el número de amas de casa ha disminuido en las últimas dos décadas. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2002 había cinco millones de personas en esta situación y en la actualidad ese número se ha reducido a tan solo 2,8 millones. Como consecuencia de que ser ama de casa no es considerado como una forma legítima de empleo, muchas de estas personas llegan a la vejez sin derecho a una pensión contributiva, al no haber cotizado a la Seguridad Social. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) explica que para los mayores de 52 años que han agotado la prestación por desempleo, como es el caso de muchas amas de casa, existe un subsidio el cual pueden aprovechar. Este bono está dirigido a aquellos trabajadores que no puedan beneficiarse de una jubilación anticipada y no dispongan de rentas que les permitan vivir dignamente. Muchas personas trabajan como amas de casa y mantienen sus hogares sin recibir salarios ni reconocimiento por su labor. Las actividades domésticas, como cuidar a los niños, atender a personas mayores, limpiar o cocinar son fundamentales para mantener el equilibrio en la familia. La sentencia ha permitido que otras amas de casa tengan la posibilidad de acceder al subsidio por desempleo para mayores de 52 años, una situación que anteriormente no era viable debido a un problema estructural y burocrático en los requisitos establecidos. El principal inconveniente relacionado con el subsidio otorgado por el SEPE eran los requisitos que debían cumplirse para acceder al beneficio. Entre los más relevantes se encontraba el de haber cotizado un mínimo de 6 años a lo largo de la vida laboral, lo que resultaba restrictivo para grupos vulnerables como las amas de casa. Sin embargo, esta problemática ha sido abordada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que respaldó la situación en favor de una empleada doméstica en su litigio con el SEPE. El Tribunal consideró como cotizados los periodos previos al Real Decreto-ley 16/2022, durante los cuales la trabajadora estaba en el Régimen de Empleados del Hogar. La empleada del hogar figuraba en el Régimen Especial de Empleados del Hogar de manera intermitente en tres periodos desde 1985. Según lo expuesto por el Tribunal, esta circunstancia en la que no se le computaba el tiempo de cotización a las empleadas y se les denegaba el subsidio hasta 2028 constituía una forma de discriminación indirecta. Las amas de casa constituyen uno de los grupos que más pueden beneficiarse del subsidio por desempleo destinado a personas mayores de 52 años. Para acceder a esta asistencia, es imperativo que cumplan con una serie de requisitos estipulados por la normativa vigente que regula este tipo de prestaciones económicas. Tener 52 años o más en la fecha en la que se cumplan los requisitos para acceder al subsidio. También se deberá acreditar que, en la fecha del hecho causante correspondiente se reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a la jubilación. Es decir, haber cotizado al menos 15 años, de los cuales 2 años han de estar dentro de los últimos 15. La falta de ingresos propios de cualquier tipo que, en un cálculo mensual, superen el 75% del SMI. En caso de no satisfacer este criterio en la fecha del evento que origina la solicitud, se podrá acceder al subsidio si se cumple y se acredita dentro de un plazo de un año a partir de dicha fecha. Es imperativo haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de la vida laboral. La solicitud podrá ser presentada en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha del hecho causante. Si se solicita fuera de plazo, el derecho al subsidio nacerá el día de la presentación de la solicitud. Se deberá justificar que el trabajador cumple con el requisito de carencia de rentas propias, para lo que deberá presentar ante el SEPE una declaración de las rentas cada doce meses. Para poder acceder a esta pensión, la solicitud se podrá presentar a través de: