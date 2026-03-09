La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que reconoce el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado dentro del matrimonio o concubinato. Ahora, las personas que hayan dedicado su tiempo a mantener el hogar y cuidar de familiares podrán recibir compensación económica en caso de divorcio. Esta decisión llega justo en el marco del Día Internacional de la Mujer, subrayando la importancia de visibilizar el trabajo no remunerado que fue históricamente asumido por mujeres y que tiene un impacto real en sus oportunidades profesionales y económicas. El Máximo Tribunal definió un concepto fundamental: el costo de oportunidad. Este concepto se refiere a el valor económico que pierde una persona, generalmente una ama de casa, cuando sacrifica su carrera profesional o limita sus ingresos para dedicarse al cuidado del hogar y la familia. En otras palabras, se reconoce que el tiempo y esfuerzo invertidos en la crianza de hijos, el cuidado de personas con discapacidad o adultos mayores, o en mantener el hogar funcionando correctamente, implican una renuncia a oportunidades laborales que podrían haber generado ingresos y crecimiento profesional. La Suprema Corte enfatiza que este costo debe probarse para acceder a una compensación económica en caso de divorcio. Así, se convierte en un derecho legal y no solo en un reconocimiento moral: la dedicación al hogar se traduce en recursos concretos que aseguran que quienes mantuvieron el funcionamiento familiar no sufran un perjuicio financiero tras la separación. El fallo subraya que las tareas del hogar incluyen mucho más que limpiar o cocinar. Entre ellas se encuentran: Demostrar el trabajo doméstico y de cuidado puede parecer difícil, ya que muchas decisiones familiares se toman en privado. La SCJN señala que los tribunales pueden considerar distintos medios de prueba, como: