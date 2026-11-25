Musk afirmó que la superinteligencia inequívoca había llegado y dio la bienvenida a la singularidad.

Elon Musk aseguró que la superinteligencia ya llegó y afirmó que el mundo entró en la llamada singularidad. El empresario publicó el mensaje el 22 de noviembre de 2026 en X, en respuesta a una publicación de Liv Boeree sobre la hipótesis de Riemann.

“La superinteligencia inequívoca ha llegado. Bienvenidos a la singularidad”, escribió Musk en su cuenta a las 11:26 UTC, en un mensaje dirigido a Boeree. La publicación generó, horas después, una respuesta de Yann LeCun, quien cuestionó la afirmación.

Atención: qué dijo Elon Musk sobre la superinteligencia

Musk respondió a Liv Boeree, quien había publicado un comentario sobre la hipótesis de Riemann. La divulgadora se refirió con humor a la pregunta matemática planteada en el siglo XIX sobre dónde están los ceros de una función y señaló que ahora esa cuestión influye en la capitalización de una empresa de inteligencia artificial de un billón de dólares.

El intercambio ocurrió después de que Levent Alpöge, investigador de Anthropic, anunciara el 20 de noviembre que había logrado demostrar la hipótesis de Riemann junto con la inteligencia artificial Claude. Un día antes de su respuesta a Boeree, Musk había calificado esa demostración como “Una nueva hazaña alucinante lograda por la superinteligencia”.

En ese contexto, Musk afirmó que la superinteligencia inequívoca había llegado y dio la bienvenida a la singularidad. La singularidad es un concepto utilizado para describir un escenario hipotético en el que una inteligencia artificial supera ampliamente las capacidades humanas y acelera el desarrollo tecnológico.

Musk respondió a Liv Boeree, quien había publicado un comentario sobre la hipótesis de Riemann. Shutterstock

Yann LeCun cuestionó la afirmación de Musk

La publicación recibió una respuesta de Yann LeCun, quien puso en duda que pueda hablarse de superinteligencia mientras los sistemas de inteligencia artificial todavía presentan limitaciones en tareas del mundo físico.

“Hoy me entero de que tenemos superinteligencia, pero todavía no tenemos conducción autónoma de nivel 5”, escribió LeCun. La referencia apunta a que todavía no existe la conducción autónoma de nivel 5, es decir, un sistema capaz de conducir sin intervención humana en todas las condiciones y situaciones. LeCun agregó que la mayoría de los jóvenes de 17 años aprende a manejar en unas 20 horas de práctica.

LeCun también señaló las limitaciones de los robots frente a capacidades que desarrollan los niños. Entre sus ejemplos, mencionó que los robots todavía no igualan lo que puede hacer un niño de 8 años sin entrenamiento previo.

La discusión sobre qué significa superinteligencia

El intercambio entre Musk y LeCun vuelve a poner el foco en una cuestión central del debate sobre inteligencia artificial: qué condiciones debería cumplir un sistema para ser considerado superinteligente.

Musk no identificó el modelo que, según su afirmación, habría alcanzado ese nivel ni presentó en el posteo una prueba específica. LeCun, en cambio, utilizó las limitaciones actuales de la conducción autónoma y la robótica para cuestionar que la inteligencia artificial haya llegado a ese punto.