Tesla registró un repunte de las entregas mundiales inferior al esperado en los tres primeros meses del año, lo que deja al fabricante con un inventario de más de 50,000 vehículos en un contexto de caída de las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos. El fabricante estadounidense entregó 358,023 vehículos en los tres meses hasta finales de marzo, un 6% más que los 336,681 vehículos del mismo periodo del año pasado, pero por debajo de las previsiones de los analistas, que apuntaban a 369 000. Las acciones de Tesla bajaron casi un 4 % en las primeras operaciones del jueves. Dado que Tesla fabricó 408,386 vehículos en el primer trimestre, la escasa demanda le dejó con más de 50,000 unidades sin vender a principios de año, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado. El negocio de almacenamiento de baterías del grupo, que ha sido una fuente constante de ingresos para Tesla, también se redujo, con una implementación de 8.8 GWh frente a las expectativas de los analistas de 14.4 GWh y por debajo de los 10.4 GWh del mismo periodo del año anterior. Tesla perdió su corona como el mayor fabricante mundial de coches eléctricos en 2025 a manos de BYD. Sin embargo, su rival chino también ha tenido dificultades, con una caída del 25% en las ventas de vehículos eléctricos durante el primer trimestre, en medio de una competencia cada vez más intensa por parte de los rivales locales y la finalización de muchas subvenciones del Gobierno chino el año pasado. El año pasado, Tesla perdió cuota de mercado frente a BYD y otros competidores chinos tras la reacción negativa de los consumidores ante el activismo político de su director ejecutivo, Elon Musk. Sin embargo, las ventas de Tesla en Europa han comenzado a repuntar, con un aumento del 12% en las matriculaciones en febrero, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). Las ventas en marzo fueron aún más sólidas en algunos países, como Francia. La demanda se vio impulsada en parte por las versiones más económicas de sus modelos Y y 3, pero parte de la recuperación también se vio impulsada por descuentos en efectivo en algunos países, según HSBC. Mientras tanto, las ventas de Tesla en EE.UU. se han visto afectadas por el fin de las desgravaciones fiscales para los vehículos eléctricos y por el retroceso del presidente Donald Trump en la normativa para reducir las emisiones de los vehículos. Tesla también pondrá fin a la producción de sus modelos premium S y X el próximo trimestre. “La demanda mundial de vehículos eléctricos fuera de China sigue bajo presión, y Tesla está sacrificando activamente su negocio de vehículos eléctricos en favor de un futuro totalmente autónomo”, afirmó Jed Dorsheimer, analista de William Blair. Los analistas prevén solo un modesto aumento en las ventas de vehículos eléctricos de Tesla este año, hasta alcanzar los 1,69 millones, frente a los 1,64 millones de 2025, ya que Musk está reorientando el enfoque de la empresa hacia los robotaxis autónomos y la inteligencia artificial. Antes de que se anunciaran las cifras de entregas el jueves, Tom Narayan, analista de RBC Capital Markets, afirmó que el aumento de los costes del combustible como consecuencia del conflicto en Oriente Medio podría “impulsar la demanda de vehículos eléctricos a corto plazo” para Tesla.