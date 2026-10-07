El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia tres zonas de baja presión que podrían evolucionar a ciclones tropicales durante los próximos días: una ubicada frente a las costas de Veracruz, otra en el Pacífico Sur, al sur de Oaxaca, y una tercera con menor probabilidad de desarrollo frente a las costas de Guatemala.
Las dos áreas con mayor potencial alcanzaron una probabilidad de 90% de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en los siguientes siete días.
La interacción de estos sistemas con el frente frío número 1 y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera favorecerá este la presencia de lluvias intensas y torrenciales, actividad eléctrica, posibles granizadas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en distintas regiones del país, de acuerdo al comunicado del SMN.
Probable ciclón tropical en México
La primera zona de baja presión se encuentra frente a las costas de Veracruz, sobre el golfo de México.
El sistema elevó a 90% su probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 24 horas, porcentaje que también mantiene para los siguientes siete días.
Su desplazamiento es hacia el este-noreste, por lo que su centro permanece sobre aguas del golfo de México. Sin embargo, la circulación del sistema y el ingreso de humedad favorecerán las precipitaciones previstas para entidades de la vertiente del Golfo y el sureste mexicano.
La segunda zona con alta posibilidad de evolución se ubica en el Pacífico Sur mexicano, al sur de Oaxaca. El SMN la localizó aproximadamente a 400 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel y señaló que se desplaza hacia el oeste-noroeste.
Este sistema también presenta 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 24 horas y durante los próximos siete días. De continuar su evolución, podría adquirir una circulación más organizada y convertirse en una depresión tropical.
Por ahora, ninguno de estos dos sistemas tiene la categoría de tormenta tropical. Para alcanzar esta clasificación deben desarrollar una circulación cerrada y registrar vientos máximos sostenidos de al menos 63 kilómetros por hora.
Estados en alerta por lluvias fuertes y chubascos
El pronóstico contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el centro y sur de Baja California Sur, sur de Sinaloa, norte de Nayarit, oeste y sur de Jalisco, Colima, este de San Luis Potosí, norte de Querétaro, norte y este de Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, norte, centro y oeste de Yucatán, así como el oeste de Quintana Roo.
También se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar cruzar:
- Corrientes de agua
- Calles inundadas
- Ríos
- Arroyos
También es importante mantenerse alejado de zonas con riesgo de deslaves y atender las indicaciones de Protección Civil.
Viento fuerte y oleaje elevado
Los sistemas meteorológicos provocarán rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
En los litorales de Tabasco y Oaxaca se esperan rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí podrían registrar rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.
Los vientos fuertes pueden provocar la caída de árboles, anuncios y otros objetos, por lo que se recomienda asegurar elementos que se encuentren en techos, balcones o exteriores y evitar acercarse a estructuras inestables.
En cuanto al oleaje, se esperan olas de entre dos y tres metros en la costa occidental de Baja California Sur y los litorales de Veracruz y Tabasco. En las costas de Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, el oleaje podría alcanzar entre uno y dos metros.