Las zonas con potencial ciclónico son áreas de baja presión atmosférica que presentan condiciones favorables para convertirse en un ciclón tropical, pero que todavía no son un ciclón.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia tres zonas de baja presión que podrían evolucionar a ciclones tropicales durante los próximos días: una ubicada frente a las costas de Veracruz, otra en el Pacífico Sur, al sur de Oaxaca, y una tercera con menor probabilidad de desarrollo frente a las costas de Guatemala.

Las dos áreas con mayor potencial alcanzaron una probabilidad de 90% de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en los siguientes siete días.

EL SMN recomienda evitar el cruce de arroyos y rios durante periodos de lluvias torrenciales.

La interacción de estos sistemas con el frente frío número 1 y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera favorecerá este la presencia de lluvias intensas y torrenciales, actividad eléctrica, posibles granizadas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en distintas regiones del país, de acuerdo al comunicado del SMN.

Probable ciclón tropical en México

La primera zona de baja presión se encuentra frente a las costas de Veracruz, sobre el golfo de México.

El sistema elevó a 90% su probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 24 horas, porcentaje que también mantiene para los siguientes siete días.

Su desplazamiento es hacia el este-noreste, por lo que su centro permanece sobre aguas del golfo de México. Sin embargo, la circulación del sistema y el ingreso de humedad favorecerán las precipitaciones previstas para entidades de la vertiente del Golfo y el sureste mexicano.

La segunda zona con alta posibilidad de evolución se ubica en el Pacífico Sur mexicano, al sur de Oaxaca. El SMN la localizó aproximadamente a 400 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel y señaló que se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Este sistema también presenta 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 24 horas y durante los próximos siete días . De continuar su evolución, podría adquirir una circulación más organizada y convertirse en una depresión tropical.

Por ahora, ninguno de estos dos sistemas tiene la categoría de tormenta tropical. Para alcanzar esta clasificación deben desarrollar una circulación cerrada y registrar vientos máximos sostenidos de al menos 63 kilómetros por hora.

Estados en alerta por lluvias fuertes y chubascos

El pronóstico contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el centro y sur de Baja California Sur, sur de Sinaloa, norte de Nayarit, oeste y sur de Jalisco, Colima, este de San Luis Potosí, norte de Querétaro, norte y este de Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, norte, centro y oeste de Yucatán, así como el oeste de Quintana Roo.

También se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar cruzar:

Corrientes de agua Calles inundadas Ríos Arroyos

También es importante mantenerse alejado de zonas con riesgo de deslaves y atender las indicaciones de Protección Civil.

Viento fuerte y oleaje elevado

Los sistemas meteorológicos provocarán rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

En los litorales de Tabasco y Oaxaca se esperan rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí podrían registrar rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Los vientos fuertes pueden provocar la caída de árboles, anuncios y otros objetos , por lo que se recomienda asegurar elementos que se encuentren en techos, balcones o exteriores y evitar acercarse a estructuras inestables.

En cuanto al oleaje, se esperan olas de entre dos y tres metros en la costa occidental de Baja California Sur y los litorales de Veracruz y Tabasco. En las costas de Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, el oleaje podría alcanzar entre uno y dos metros.