Si eres un trabajador y necesitas tener la constancia de vigencia de los derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Gobierno de México confirmó que para solicitarla es necesario ingresar al sitio web oficial con tres datos a la mano: CURP, NSS y un e-mail válido que será asociado a tu CURP.

La Solicitud de constancia de vigencia de derechos es un documento oficial expedido por el el IMSS que te acredita como trabajador, pensionado y a sus beneficiarios, hijos, cónyuge, padres, como usuarios dados de alta y activo dentro del sistema con derecho a recibir servicios y prestaciones del seguro social IMSS.

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Cómo tramitar y descargar la Solicitud de constancia de vigencia de derechos

El trámite para obtener la constancia de vigencia de derechos del IMSS se realiza completamente en línea a través del Portal de Servicios Digitales del instituto de forma rápida y gratuita.

Para completar el proceso de dos pasos y descargar tu documento en formato PDF, únicamente debes ingresar a la plataforma con los datos del titular y seguir el procedimiento oficial:

Iniciar el trámite. Ingresa al sistema de servicios digitales del IMSS y ten a la mano tu CURP, tu Número de Seguridad Social, NSS, y un correo electrónico válido al que tengas acceso.

Ingreso de datos: Captura tu CURP, tu NSS, ingresa tu correo electrónico y confírmalo en el campo siguiente. Si no recuerdas o no tienes a la mano tu CURP o tu NSS, la plataforma te brinda la opción de consultarlos de inmediato mediante accesos directos.

Validación de seguridad: Escribe el código CAPTCHA que aparece en pantalla respetando estrictamente las letras mayúsculas y minúsculas señaladas en la imagen para poder continuar.

Una vez enviada la información, el sistema procesa la solicitud y enviará una liga o link de confirmación o el archivo directo a tu correo electrónico registrado para que puedas descargar e imprimir la constancia con su respectivo código QR de validación.

Cómo tramitar y descargar la Solicitud de constancia de vigencia de derechos. Shutterstock

Para qué sirve y donde piden la constancia de vigencia de derechos del IMSS

Este documento oficial sirve para tener acceso a servicios médicos y de urgencia, Atención fuera de tu lugar de residencia, es decir, cualquier hospital del IMSS a nivel nacional, para validar las aportaciones del patrón y acredita que tus dependientes económicos registrados también están cubiertos por tu seguro.

En algunas instituciones del Gobierno solicitan la constancia vigencia de derechos, en especial las asociadas a Trámites escolares o becas, Ingreso a un nuevo empleo o trámites laborales, Guarderías del IMSS, Trámites de vivienda o pensión.