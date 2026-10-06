Sistemas meteorológicos que afectan a México en las próximas 96 horas.

El las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, informaron que el huracán Rachel se comenzó a alejar de las costas mexicanas reduciendo su afectación en el territorio nacional. Por otro lado, las autoridades confirmaron que la zona de baja presión frente a las costas de Veracruz se encuentra en zona de vigilancia con “potencial para desarrollar un ciclón tropical en el océano Atlántico”.

La CONAGUA agregó que en las próximas horas se presentarán chubascos, lluvias puntuales con descargas eléctricas en entidades del sur y sureste de México e hizo un llamado especial a la Península de Yucatán por rachas de viento hasta 50 km/h que podrían generar caída de árboles y anuncios de publicidad. “Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos”.

Estos estados se verán afectados por las lluvias de las próximas horas. SMN

Clima extendido para las próximas 96 horas: “Circulación ciclónica en niveles altos ”

El Gobierno de México y sus entidades especializadas en clima dieron detalles de los estados que se verán más afectados por las lluvias torrenciales en las próximas 96 horas y ratificaron la posibilidad del desarrollo de un ciclón tropical.

“El frente núm. 1 se extenderá con características de estacionario frente a las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, interacciona con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el centro del país”, reportó SMN.

Según informó el SMN, para hoy martes 6 de octubre los estados más afectados serán:

Veracruz: lluvias intensas con puntuales torrenciales

Esados como Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, presentarán lluvias intensas y fuertes.

Para el miércoles 7 de octubre estos estados presentarán lluvias fuertes e intensas y torrenciales puntuales con posibles descargas eléctricas en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

"Las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios", agregó el SMN. SMN

El jueves 8 de octubre el reporte oficial del SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas en: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán

El viernes 9 de octubre vuelven las lluvias torrenciales en estos estados: Michoacán y Guerrero .

En el caso del esado de Chiapas, habrá lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

El SMN señala que las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Por lo tanto, las descargas eléctricas son una posibilidad, no una condición garantizada.