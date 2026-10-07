De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias intensas, fuertes tormentas y actividad eléctrica que pondrán en alerta a diversas regiones durante este miércoles 7 de octubre.
Justamente, la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el golfo de México y el Pacífico Sur Mexicano, combinadas con canales de baja presión y divergencia en altura, mantendrán condiciones de tiempo severo en el país.
Este panorama meteorológico incrementará de manera significativa la probabilidad de precipitaciones persistentes en amplias zonas de México. Por tal motivo, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través del pronóstico del clima oficial y extremar precauciones ante posibles riesgos derivados de las ráfagas de viento y la actividad eléctrica.
¿Qué estados serán los más afectados?
Las condiciones adversas afectarán a gran parte del país, concentrándose principalmente en el sur, sureste y centro del territorio nacional. Los estados que registrarán los mayores acumulados de agua debido a las lluvias intensas son:
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Michoacán
- Veracruz
- Puebla.
¿Dónde lloverá con mayor intensidad?
El pronóstico del clima detalla que los efectos se dividirán según el volumen de agua esperado para este miércoles:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (costa), Oaxaca, Chiapas, Campeche (norte) y Yucatán (norte y oeste).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.
Vientos fuertes y posible caída de granizo
Las tormentas de este miércoles estarán acompañadas de actividad eléctrica y granizo en diversas regiones. Asimismo, se prevén fuertes ráfagas de viento y oleaje elevado en las zonas costeras:
- Vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Campeche y Yucatán.
- Vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
- Oleaje elevado: de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Temperaturas máximas y mínimas previstas
Mientras que las precipitaciones dominan gran parte del país, el ambiente caluroso persistirá en el noroeste durante este miércoles:
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C (durante la madrugada): zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.