El SMN mantiene bajo alerta a gran parte del país debido a la interacción de sistemas de baja presión que dejarán precipitaciones severas y actividad eléctrica. Imagen ilustrativa.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias intensas, fuertes tormentas y actividad eléctrica que pondrán en alerta a diversas regiones durante este miércoles 7 de octubre.

Justamente, la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el golfo de México y el Pacífico Sur Mexicano, combinadas con canales de baja presión y divergencia en altura, mantendrán condiciones de tiempo severo en el país.

Este panorama meteorológico incrementará de manera significativa la probabilidad de precipitaciones persistentes en amplias zonas de México. Por tal motivo, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través del pronóstico del clima oficial y extremar precauciones ante posibles riesgos derivados de las ráfagas de viento y la actividad eléctrica.

Las fuertes tormentas estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en estados del centro y sur de México. SMN

¿Qué estados serán los más afectados?

Las condiciones adversas afectarán a gran parte del país, concentrándose principalmente en el sur, sureste y centro del territorio nacional. Los estados que registrarán los mayores acumulados de agua debido a las lluvias intensas son:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Michoacán

Veracruz

Puebla.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad?

El pronóstico del clima detalla que los efectos se dividirán según el volumen de agua esperado para este miércoles:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero (costa), Oaxaca, Chiapas, Campeche (norte) y Yucatán (norte y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.

Las intensas precipitaciones pronosticadas generan riesgos de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de diversas regiones del territorio nacional. SMN

Vientos fuertes y posible caída de granizo

Las tormentas de este miércoles estarán acompañadas de actividad eléctrica y granizo en diversas regiones. Asimismo, se prevén fuertes ráfagas de viento y oleaje elevado en las zonas costeras:

Vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : costas de Campeche y Yucatán.

Vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Oleaje elevado: de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

Mientras que las precipitaciones dominan gran parte del país, el ambiente caluroso persistirá en el noroeste durante este miércoles: