México, la Unión Europea y países del Caribe buscan convertir el sargazo en una cadena de valor regional que genere productos, empresas, empleos e inversión. Así se planteó en la Cuarta Conferencia UE-Caribe Global Gateway sobre Sargazo, realizada en Cancún el 1 y 2 de octubre, que reunió a 350 participantes de 45 países y territorios, según el Gobierno de Quintana Roo.

Una pieza central de la estrategia es el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar de Quintana Roo, ubicado en Puerto Morelos. Ocupa 39.9 hectáreas en el corredor Cancún-Puerto Morelos-Playa del Carmen . Su declaratoria fue publicada en julio de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el polo tendrá capacidad para procesar entre 600 y 4,000 toneladas diarias de sargazo. Las empresas que se instalen podrán acceder, bajo las condiciones del programa, a incentivos que contemplan la deducción de inversiones en activos fijos.

El polígono de 39.90 hectáreas está en el corredor Cancún-Puerto Morelos-Playa del Carmen y cumple los criterios de selección del decreto de beneficios fiscales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un año récord de sargazo

Semarnat informó que en mayo de 2026 la biomasa flotante en el Caribe se aproximó a 35 millones de toneladas húmedas, cuatro veces el volumen de 2025 y 27 veces por encima del promedio histórico.

En Quintana Roo se retiraron 92,782 toneladas durante todo 2025. En 2026, a inicios de octubre, ya se habían superado las 123,000 toneladas. El Gobierno federal anunció una estrategia de más de 2,000 millones de pesos para ampliar la captura, instalar barreras y aumentar la recolección antes de que el sargazo llegue a las playas.

Cuáles son las iniciativas y desafíos

México tiene identificadas 198 iniciativas de aprovechamiento del sargazo. De ellas, 38 ya venden productos y 11 están en condiciones de escalar, según Semarnat. El Gobierno federal ha mencionado productos como biofertilizantes, biogás, bioetanol, alginato de sodio, biocarbón y bioplásticos.

Entre los obstáculos para escalar se encuentran la disponibilidad predecible de biomasa, la trazabilidad y los estándares de calidad. Semarnat advirtió que el sargazo puede contener arsénico y otros metales, por lo que se requieren normas compatibles entre países para definir qué aplicaciones son seguras.

México, Granada y República Dominicana acordaron recolectar y procesar al menos 660,000 toneladas entre 2026 y 2027, de las cuales México pretende aportar alrededor de 500,000. José Luis Samaniego, subsecretario de Semarnat, señaló que el siguiente paso es generar suficiente demanda para acompañar el aumento de la capacidad de recolección.