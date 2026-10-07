La validación del registro no garantiza la asignación de una vivienda. Conoce las siguientes etapas que deben completar los solicitantes.

Las personas que se inscribieron al programa Vivienda para el Bienestar deberán esperar a que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) concluya la revisión de la documentación presentada. Si la solicitud cumple con los criterios establecidos, es posible avanzar a las siguientes etapas del proceso para acceder a una casa.

En la actualidad, la Conavi se encuentra en la fase de validación de los registros . La dependencia informó que más adelante dará a conocer cuáles son las solicitudes que cumplen con los requisitos para continuar , aunque por el momento no se definió una fecha para la publicación de los resultados.

Quienes ya realizaron su registro deberán conservar la documentación presentada y mantenerse atentos a los canales oficiales de la Conavi para conocer si su solicitud continúa avanzando. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La validación del registro no significa que la persona ya sea beneficiaria del programa. De acuerdo con el procedimiento de Vivienda para el Bienestar, después de identificar los registros válidos todavía pueden llevarse a cabo distintas etapas, como:

Visita domiciliaria

Asamblea

Sorteo cuando sea necesario

Entrega de certificado

Integración del padrón de beneficiarios

Asignación de la vivienda

¿Qué es Vivienda para el Bienestar?

Vivienda para el Bienestar es un programa del Gobierno de México, a través de la Conavi, que busca facilitar el acceso a una vivienda a personas que cumplen con determinados requisitos socioeconómicos y de elegibilidad.

Para 2026, la convocatoria contempló el registro en módulos instalados en municipios y zonas previamente determinadas por las autoridades.

Entre los criterios considerados se encuentran:

Ser mayor de edad No tener una vivienda propia No ser derechohabiente del Infonavit o Fovissste Cumplir con el límite de ingresos familiares establecido por el programa No haber recibido anteriormente un apoyo para vivienda

Durante el registro, los solicitantes deben presentar documentos para acreditar su identidad, domicilio, situación familiar e ingresos. Entre ellos se encuentran:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Dependiendo del caso, también puede solicitarse un certificado de discapacidad expedido por una institución pública de salud.

¿Qué pasa si la Conavi valida el registro?

Si la Conavi valida la solicitud, el siguiente paso consiste en la publicación de los registros válidos . Esta etapa permite identificar a las personas que cumplen con los criterios establecidos y que pueden continuar dentro del procedimiento.

Sin embargo, aparecer entre los registros válidos no significa que la persona haya obtenido automáticamente una vivienda.

Posteriormente, puede realizarse una visita domiciliaria con el objetivo de comprobar la información proporcionada durante el registro. En esta etapa también puede solicitarse el Certificado de No Propiedad, expedido por el Registro Público de la Propiedad o la instancia equivalente.

Cuando el número de solicitudes sea mayor a la cantidad de viviendas disponibles en una determinada zona, puede llevarse a cabo una asamblea y un sorteo entre las personas que continúen en el proceso.

Por ello, la asignación de una vivienda no ocurre inmediatamente después de la validación del registro. Antes deben cumplirse las distintas etapas establecidas por el programa.

En términos generales, el procedimiento contempla nueve fases: convocatoria, registro en módulo, validación, publicación de registros válidos, visita domiciliaria, asamblea y sorteo cuando corresponda, entrega de certificado, integración del padrón de beneficiarios y asignación de vivienda.

¿Cómo saber si salí sorteado en las casas de Conavi?

Puedes verificar si fuiste seleccionado para Vivienda para el Bienestar con la CURP o número de folio en el Portal de Estatus de la Conavi.

Con ello, completa el procedimienot con los siguientes pasos:

Ingresa al sitio oficial de Vivienda para el Bienestar .

Captura los 18 caracteres de tu CURP o los 10 dígitos de tu folio de registro .

Consulta el estatus que aparece en pantalla para saber si fuiste preseleccionado o asignado.

También puedes revisar los listados y comunicados que publica la Conavi a través de sus canales oficiales.

De esta manera, conocerás el avance de la solicitud y verificarás si el registro continúa dentro del proceso de selección del programa.