Frente al descenso de las temperaturas previsto para el lunes 16 de noviembre, se aconseja seguir los reportes meteorológicos y adoptar las precauciones necesarias para evitar afectaciones por el frío.

Durante esta semana se prevé un descenso de las temperaturas en distintas regiones de México. Sin embargo, algunas entidades todavía experimentarán condiciones de calor, lluvias y fuertes vientos debido a un evento de “Norte” que afectará principalmente las zonas costeras de Tamaulipas y Veracruz.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre el 16 y el 18 de noviembre se registrarán bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional. Las zonas serranas de tres estados podrían alcanzar mínimas de hasta -5 grados, mientras que otras 17 entidades tendrán registros de entre 0 y 5 grados.

Las condiciones meteorológicas podrían cambiar en las próximas horas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil. Fuente: EFE Alejandro García

¿Cómo estará el clima este lunes?

El frente frío 6 avanzará sobre el norte y noroeste de México, donde interactuará con un canal de baja presión ubicado sobre el occidente del golfo de México. Esta combinación favorecerá lluvias puntuales intensas en algunas regiones de Puebla y Veracruz.

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, además de precipitaciones fuertes en Nuevo León y Tamaulipas.

Por su parte, la masa de aire polar asociada con el sistema frontal provocará un descenso de las temperaturas en las regiones mencionadas . También dará lugar a un evento de “Norte”, con rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

En tanto, la presencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad ocasionarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del país. Se pronostican precipitaciones fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro (sur), Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿En qué estados hará frío el martes 17 de noviembre?

Para el martes, el frente frío 6 se desplazará sobre el oriente y sureste del territorio mexicano. Su interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera favorecerá lluvias muy fuertes en zonas de:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Quintana Roo.

También se esperan precipitaciones fuertes en Campeche y Yucatán.

La masa de aire polar que acompaña al sistema continuará provocando un descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Además, se prevé un evento de “Norte” con rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en el sur de Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec. En la costa de Tamaulipas, las rachas podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Reporte del SMN para el miércoles 18 de noviembre

Para el miércoles, se espera que el frente frío se extienda desde el suroeste del golfo de México hasta el norte de la península de Yucatán. Este sistema mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en algunas regiones de Quintana Roo.

En contraste, la masa de aire polar que impulsó al frente comenzará a modificar sus características térmicas , lo que permitirá una recuperación gradual de las temperaturas.

En cuanto a los vientos, se pronostican rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como de 30 a 50 kilómetros por hora en el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Ante este panorama, es importante mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico meteorológico y tomar precauciones frente a las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la madrugada.