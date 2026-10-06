Con un clima cálido todo el año, las pozas de aguas templadas de este balneario en Morelos son el refugio perfecto a menos de 3 horas de la CDMX.

Para quienes busquen una escapada perfecta de fin de semana y que no esté lejos de la capital mexicana, Paraíso Aventura Las Huertas, ubicado en el estado de Morelos, es el balneario natural ideal. Este rincón destaca por sus aguas termales cristalinas y templadas que brotan a menos de 3 horas de la CDMX.

Su atractivo principal funciona como un enorme “jacuzzi” al aire libre, complementado por un hermoso río de corrientes vivas que sorprende a cada uno de sus visitantes por su belleza y singular entorno paisajístico y relajante.

¿Cómo es el balneario natural y cuál es su principal atractivo?

Este impresionante centro recreativo destaca por ofrecer pozas naturales que han sido acondicionadas como piscinas. Su manantial es sumamente caudaloso, ya que surte un aproximado de 1,300 litros por segundo de agua templada de forma permanente.

El impresionante manantial de Las Huertas surte 1,300 litros por segundo de agua termal cristalina, creando un jacuzzi natural al aire libre. Balneario Las Huertas Oficial

Tal flujo constante y cristalino le otorga la sensación de estar sumergido en un jacuzzi natural al aire libre. Asimismo, el caudal da forma a un río con cascadas que los bañistas aprovechan para recibir masajes revitalizantes de manera completamente natural, garantizando un espacio de descanso único rodeado por un clima cálido envidiable.

Los servicios y comodidades que ofrece Paraíso Aventura Las Huertas

De acuerdo con la información brindada en su sitio oficial (paraisoaventura.mx), el parque está completamente equipado para asegurar una estancia cómoda y segura. Cuenta con:

Amplio estacionamiento totalmente gratuito.

Cuatro zonas de vestidores generales, regaderas, lockers y sanitarios.

Zonas verdes equipadas con asadores y hornillas, además de renta de mesas y venta de leña y hielo para quienes prefieren preparar sus propios alimentos.

Tienda de abarrotes, minisuper, boutique y venta de artículos de playa.

Servicio de restaurante abierto todos los días con servicio nocturno en fines de semana y días festivos, además de bares y antojitos mexicanos.

Seguridad privada las 24 horas con circuito cerrado y servicio de enfermería y ambulancia disponible los sábados, domingos y días festivos.

¿Cuáles son las tarifas oficiales de entrada, campamento y hospedaje?

Según los datos publicados en el sitio oficial, las tarifas vigentes se dividen de la siguiente manera:

Bañistas (de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. ):

Adultos y niños que rebasen 1.20 metros de altura: $150.00 MXN. Niños de 90 cm a 1.20 m: $120.00 MXN.

Zona de Campamento :

Adulto y niño que rebase los 120 cm: $350.00 MXN. Niño de 90 a 120 cm: $250.00 MXN. Noche adicional en campamento: $200.00 MXN.



(Nota importante: el balneario no realiza renta de casas de campaña).

Cabañas de madera (sin baño ni regadera propia) :

Cabaña para 2 personas (1 cama matrimonial): $1,200.00 MXN. Cabaña para 4 personas (2 camas matrimoniales): $2,000.00 MXN. Cabaña para 6 personas (2 camas matrimoniales y una litera): $2,800.00 MXN.

Bungalows y habitaciones de concreto (con baño, regadera y TV) :

Bungalow para 4 personas (2 camas matrimoniales): $2,150.00 MXN. Habitación para 4 personas (2 camas matrimoniales, incluye desayunos para los 4): $2,800.00 MXN. Habitación para 6 personas (3 camas matrimoniales, incluye desayunos para los 6): $3,900.00 MXN.



El balneario permanece abierto los 365 días del año en un horario general de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el acceso a la zona de campamento se permite hasta las 10:00 p.m.

Las oficinas operan de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., y los fines de semana de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Para cualquier aclaración, cotización o reservación directa, el sitio oficial pone a disposición el número de contacto por WhatsApp: 734 121 6681.

¿Cómo llegar al parque desde CDMX?

Puedes llegar a Paraíso Aventura Las Huertas desde la CDMX en aproximadamente 2 horas en automóvil o en autobús con conexión a Jojutla.

Automóvil

Ruta : toma la Autopista México-Acapulco (Carretera Federal 95) rumbo a Cuernavaca y continúa hacia la caseta de Alpuyeca

Desvío : sigue el camino hacia Coaxtitlán y presta atención a los señalamientos locales que indican la desviación hacia el balneario, la cual incluye un tramo corto de tierra

Tiempo estimado: cerca de 2 horas de viaje, dependiendo del tráfico saliendo de la CDMX.

Transporte