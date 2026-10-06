Entre 2022 y el cierre del programa, el Gobierno de México reportó la regularización de más de dos millones de vehículos.

El programa de regularización de autos chocolate, que permitió legalizar a bajo costo vehículos extranjeros usados que circulaban en México, concluyó el 31 de diciembre de 2025. Desde entonces, solo funciona una única opción para declararlos, cuyo costo asciende los 26,000 pesos dependiendo del modelo, año y valor del auto.

A partir del 1 de enero de 2026, los propietarios que busquen legalizar un vehículo usado de procedencia extranjera deben recurrir al proceso de importación definitiva por aduana . Este procedimiento puede representar un gasto de entre 26,000 y 33,000 pesos para algunos vehículos, aunque el costo final varía por diferentes factores.

Claudia Sheinbaum no extendió el esquema implementado por López Obrador, por lo que millones de vehículos que no alcanzaron a completar el trámite quedaron fuera de esta modalidad de regularización.

La medida tiene especial impacto en estados fronterizos y entidades con un alto flujo migratorio , donde existe una importante presencia de vehículos de origen estadounidense. Para sus propietarios, la regularización representaba una alternativa para obtener certeza jurídica y reducir el riesgo de sanciones o decomiso.

¿Cómo se puede regularizar un auto chocolate en 2026?

Desde enero de 2026 no existe un programa extraordinario o un mecanismo simplificado para regularizar autos chocolate. La alternativa disponible es realizar una importación definitiva a través de la aduana , de acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación correspondiente y las disposiciones comerciales aplicables.

El procedimiento puede incluir el pago de:

Impuestos y aranceles IVA Honorarios de un agente aduanal Gastos de prevalidación Otros trámites administrativos

También es necesario cumplir con las normas ambientales y de seguridad que correspondan al vehículo.

Para algunos vehículos de menor valor el costo del procedimiento puede ubicarse entre 26,000 y 33,000 pesos , mientras que en unidades más recientes o costosas puede superar los 40,000 pesos.

Además del pago de impuestos y derechos, el propietario debe presentar documentación que permita acreditar la propiedad y las características del auto , como el título extranjero, la factura, una identificación oficial y un comprobante de domicilio.

¿Por qué terminó el programa de autos chocolate?

La administración de Claudia Sheinbaum optó por no ampliar nuevamente el decreto bajo el argumento de que su finalidad ya había sido atendida y que mantener este tipo de mecanismos podía generar malas prácticas o incentivar el contrabando.

Entre sus objetivos estaban:

Otorgar certeza jurídica a los propietarios Mejorar el registro vehicular Contribuir a la seguridad pública al identificar las unidades que circulaban sin documentación

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) también había cuestionado la permanencia del esquema al considerar que podía afectar la comercialización de vehículos nuevos y alterar el mercado automotor.

¿Cómo afecta el fin de la regularización a los propietarios?

La conclusión del programa deja fuera a los vehículos que no alcanzaron a ser regularizados durante su vigencia, especialmente en entidades como:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Muchos de estos autos, principalmente de Estados Unidos, continúan circulando sin incorporarse al registro vehicular. Sus propietarios pueden enfrentar mayores dificultades para acreditar la situación legal de las unidades y acceder a servicios relacionados con la propiedad de un automóvil.