El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas durante tres días en el oriente y sureste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su nuevo reporte sobre el temporal de lluvias intensas y tormentas que se registrará de forma consecutiva durante tres días en los estados mexicanos de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco a partir de este lunes 5 de octubre.

Este fenómeno será resultado de la interacción del frente número 1 (el cual se extiende frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz) con una circulación ciclónica, canales de baja presión y el ingreso de humedad de ambos litorales. Ante este escenario, el pronóstico del clima anticipa un periodo de precipitaciones recurrentes que amerita el seguimiento de los avisos oficiales en el país.

Por otro lado, el huracán Rachel se desplaza hacia el oeste-noroeste, alejándose paulatinamente de las costas mexicanas y dejando de afectar de manera directa al territorio nacional.

Mapa del SMN con la distribución de las zonas bajo alerta por lluvias intensas y tormentas en México. SMN

¿Qué estados serán los más afectados y dónde lloverá con mayor intensidad?

De acuerdo con la información oficial del SMN, las condiciones de precipitación se extenderán por varias regiones del territorio nacional, concentrando los mayores acumulados en el oriente y sureste. Las entidades bajo vigilancia son:

Veracruz

Chiapas

Oaxaca

Tabasco

Guerrero

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla.

El reporte técnico detalla que las lluvias intensas se presentarán principalmente en zonas serranas y costeras. Los rangos estimados de acumulación son los siguientes:

Lluvias intensas a torrenciales (150 a 250 mm) : Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (norte, este y sur), sur de Veracruz, así como el este y norte de Oaxaca.

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm) : Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Guerrero.

Chubascos y lluvias fuertes (25 a 75 mm): entidades del centro y occidente, incluyendo el Estado de México, Michoacán y Campeche.

Alerta por vientos y tormentas eléctricas

Además del acumulado de agua, el pronóstico del clima advierte por la presencia de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las zonas afectadas:

Vientos y rachas : se prevén velocidades de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Veracruz y Oaxaca, así como oleaje de 1.0 a 2.5 metros en los litorales correspondientes.

Fenómenos asociados: las precipitaciones podrán estar acompañadas de actividad eléctrica y posibles rachas que ameritan precaución en la navegación y actividades al aire libre.

Mientras el sureste registra lluvias, el noroeste del país mantiene ambiente caluroso con temperaturas superiores a los 40 °C. SMN

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Para el Valle de México, las condiciones atmosféricas reflejarán de manera directa la influencia de diferentes sistemas meteorológicos combinados. En la Ciudad de México y los diversos municipios del Estado de México se pronostican periodos de cielo medio nublado a nublado , acompañados de intervalos de chubascos y lluvias fuertes puntuales durante la tarde y primeras horas de la noche.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento locales, por lo que las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar sus traslados con anticipación, portar paraguas o impermeable. También deben evitar transitar por zonas habitualmente propensas a encharcamientos o inundaciones menores y mantenerse atentos a las actualizaciones locales del tiempo.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

Mientras el sureste y oriente resienten el temporal de lluvias, el noroeste de la República mantendrá un ambiente caluroso, registrándose mínimas frías en zonas altas durante la madrugada: