En el centro, oriente, sur y sureste del país continuarán las condiciones de inestabilidad debido a la presencia de canales de baja presión, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y el golfo de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico extendido para las próximas 72 a 96 horas, correspondiente al periodo del lunes 12 al miércoles 14 de octubre. De acuerdo con el organismo, la combinación de distintos sistemas meteorológicos provocará “lluvias de intensas a torrenciales”, fuertes vientos, oleaje elevado y cambios de temperatura en diferentes regiones del país.

Entre los fenómenos que influirán en las condiciones del tiempo se encuentran los ciclones tropicales Simon y Rachel, el frente frío 2, canales de baja presión y una onda tropical. Sus efectos se concentrarán principalmente en el noroeste, occidente, centro, sur y sureste de México.

Se pronostica oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit Fuente: EFE Alejandro García

¿Cómo estará el clima el lunes 12 de octubre?

Para el inicio de la semana, el SMN pronostica las siguientes condiciones:

Lluvias muy fuertes con puntuales y torrenciales intensas de 75 a 150 milímetros: centro y sur de Sinaloa y Nayarit.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm: oeste de Jalisco y sur de Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm: oeste y sur de Durango, oeste de Zacatecas, Aguascalientes, Colima, norte de Michoacán, suroeste del Estado de México, Ciudad de México, Morelos, norte y sureste de Puebla, norte y este de Guerrero, norte y suroeste de Oaxaca y sur de Veracruz.

Intervalos de chubascos de 5 a 25 mm: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de 60 a 80 km/h, con rachas de hasta 90 a 100 km/h, en el centro y sur de Sinaloa y Nayarit, aunque disminuirán durante el transcurso del día.

También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y Sonora, mientras que en otras entidades del norte, centro, sur y sureste se registrarán rachas de entre 30 y 50 km/h.

Tormenta tropical en México

Para el lunes, la tormenta tropical Simon se ubicará sobre Nayarit, donde sus bandas nubosas generarán las principales afectaciones meteorológicas en el noroeste y occidente del país.

Se esperan lluvias puntuales, torrenciales e intensas, en el centro y sur de Sinaloa y en Nayarit, además de precipitaciones puntuales muy fuertes en el oeste de Jalisco.

El ciclón también provocará vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de hasta 90 a 100 km/h, principalmente en el centro y sur de Sinaloa y en Nayarit. En las zonas costeras se prevé oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros, aunque estas condiciones disminuirán conforme avance el día.

Posteriormente, Simon perderá intensidad mientras se desplaza sobre Sinaloa; sin embargo, sus remanentes todavía podrían ocasionar lluvias muy fuertes a puntuales intensas y vientos fuertes en distintas zonas del norte y occidente de México.

Condiciones climáticas en el territorio mexicano

Otro de los sistemas que influirá en el tiempo durante estos días serán los remanentes del ciclón tropical Rachel, ubicados sobre el suroeste de Estados Unidos, en combinación con el frente frío número 2.

El frente avanzará lentamente por el noroeste y norte del territorio nacional, donde favorecerá chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de rachas de viento. También se espera un ligero descenso de las temperaturas en ambas regiones.