En esta noticia Enfrentar la presión internacional

ArcelorMittal México, empresa productora de acero crudo, se prepara para una nueva etapa de crecimiento con la meta de elevar su producción de acero de entre 3.6 y 3.7 millones de toneladas anuales a 5.3 millones en 2029, apoyada en inversiones, mejoras operativas y una estructura enfocada en potenciar sus negocios de minería, productos largos y productos planos.

Víctor Cairo, director general de ArcelorMittal México, destacó la trayectoria de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, que el próximo 4 de noviembre cumplirá 50 años desde el inicio de sus operaciones.

Como parte de su estrategia para la siguiente fase de expansión, la compañía implementó una nueva estructura con tres direcciones de operaciones: minería, productos largos y productos planos. El propósito es fortalecer el enfoque en cada negocio, mejorar la coordinación entre las plantas y avanzar hacia sus objetivos de producción, dijo Cairo.

En el frente minero, ArcelorMittal avanza en la construcción de una nueva planta concentradora en Las Truchas, proyecto que representa una inversión de u$s180 millones de dólares y cuyo arranque está previsto entre junio y julio de 2027.

La instalación permitirá fortalecer el suministro de mineral y respaldar el crecimiento de la producción de productos largos, que la empresa busca elevar de 1 millón a 1.5 millones de toneladas.

Cairo reconoció que los últimos dos años la compañía ha enfrentado retos para la operación, luego de la huelga de 2024 y de los trabajos necesarios para atender equipos críticos. Sin embargo, destacó que la compañía está enfocada en fortalecer sus procesos, recuperar capacidad y mantener una relación cercana con sus clientes.

El aniversario de la siderúrgica coincide con los 20 años de la fundación de ArcelorMittal a nivel global, resultado de la fusión entre la compañía europea Arcelor y el grupo anglo-indio Mittal Steel, liderado por el empresario Lakshmi Mittal. Para conmemorar ambas fechas, la compañía prepara además un libro que reunirá fotografías, testimonios y anécdotas sobre la historia de la planta de Lázaro Cárdenas, desde sus orígenes en la década de 1970 hasta su evolución dentro de uno de los mayores grupos siderúrgicos del mundo, comentó Cairo.

Enfrentar la presión internacional

En este contexto, Cairo mencionó en un comunicado que los cambios en el mercado internacional del acero y la presión competitiva que representa la sobrecapacidad de China han impulsado a distintas economías a revisar sus mecanismos de protección comercial.

Cairo consideró que México tiene oportunidades para fortalecer su posición industrial, particularmente mediante una mayor integración con Estados Unidos y nuevas inversiones productivas.