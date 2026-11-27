Sheinbaum señaló que su próximo encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, no representa la última oportunidad para alcanzar un acuerdo comercial.

México busca alcanzar en diciembre un acuerdo con Estados Unidos para reducir los aranceles aplicados a los automóviles, el acero y el aluminio, según informó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que las negociaciones continuarán durante las próximas semanas y que el resultado dependerá de las propuestas que presenten ambos países. El objetivo es avanzar en un entendimiento que proteja los intereses de México.

De acuerdo con Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la próxima semana a Estados Unidos para continuar las conversaciones sobre los gravámenes impuestos bajo la Sección 232 de la legislación comercial estadounidense.

México continuará las negociaciones con Estados Unidos

Sheinbaum señaló que su próximo encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, no representa la última oportunidad para alcanzar un acuerdo comercial. La presidenta remarcó que ambos gobiernos todavía cuentan con tiempo para mantener el diálogo.

“Claro que esperamos poder llegar a un acuerdo este diciembre, pero va a depender un poco de las propuestas que se presenten”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones se produjeron antes de la cumbre de líderes del G20, prevista para diciembre en Florida, donde está contemplado un encuentro entre Sheinbaum y Trump en Mar-a-Lago.

La presidenta también aseguró que México y Estados Unidos han resuelto cerca de 90 puntos relacionados con barreras no arancelarias. Según explicó, México rechazó algunas exigencias estadounidenses por considerar que afectaban a su soberanía, mientras que avanzó en otros asuntos, como los relacionados con los derechos de autor.

Qué busca México en el acuerdo sobre los aranceles

El Gobierno mexicano pretende que las negociaciones permitan reducir los gravámenes aplicados a sectores relevantes para el comercio entre ambos países, especialmente los relacionados con automóviles, acero y aluminio.

Sheinbaum insistió en que México no pretende alcanzar un acuerdo bajo cualquier condición, sino que busca defender sus intereses durante las conversaciones con Washington.

La presidenta también desvinculó las negociaciones comerciales de una eventual extradición a Estados Unidos del presunto narcotraficante conocido como “Chapo Isidro”. Según explicó, cualquier decisión sobre ese asunto responderá a los intereses de México y a las consideraciones de su gabinete de seguridad.

La inteligencia artificial impulsa las exportaciones mexicanas

Sheinbaum explicó que México también trabaja para reducir el déficit comercial de Estados Unidos mediante la compra de productos estadounidenses que antes podían adquirirse en otros países.

Entre los ejemplos mencionó las turbinas para la generación eléctrica. Al mismo tiempo, atribuyó parte del crecimiento reciente de las exportaciones mexicanas al desarrollo de la inteligencia artificial y los centros de datos en Estados Unidos.

Según la presidenta, este crecimiento incrementó la demanda estadounidense de componentes electrónicos ensamblados en México, un sector en el que destacó la experiencia de la mano de obra mexicana.

Las negociaciones comerciales buscan abordar de manera diferenciada estas exportaciones debido a la especialización mexicana y a la creciente demanda de componentes vinculados con la tecnología.

Con información de EFE