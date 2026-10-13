Además de retirar la suciedad visible, el lavado puede ayudar a reducir algunos residuos que quedan en la superficie de los alimentos.

Las manzanas son una de las frutas que se consumen con cáscara, por lo que su limpieza antes de comerlas es un paso importante. Además de retirar la suciedad visible, el lavado puede ayudar a reducir algunos residuos que quedan en la superficie de los alimentos.

Una investigación publicada en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, de la American Chemical Society, analizó la eficacia de distintos métodos para eliminar residuos de pesticidas de las manzanas. Los resultados mostraron que una solución de agua con bicarbonato de sodio fue más eficaz que el agua corriente para retirar determinados pesticidas de la superficie.

El estudio se publicó en 2017 y sus conclusiones siguen siendo una referencia para comprender las posibilidades y las limitaciones de este método. Sin embargo, los investigadores también encontraron que el lavado no permite eliminar todos los residuos que pueden penetrar en la fruta.

Para qué sirve remojar las manzanas en agua con bicarbonato

El objetivo de este procedimiento es ayudar a reducir los residuos de ciertos pesticidas presentes en la superficie de las manzanas. El bicarbonato de sodio, también conocido como bicarbonato de cocina, puede favorecer la degradación de algunos de esos compuestos y facilitar su eliminación durante el lavado.

La investigación estuvo a cargo de Tianxi Yang y otros especialistas, que compararon la eficacia de distintas soluciones de limpieza. Para analizar los resultados, utilizaron técnicas de laboratorio que permitieron estudiar los residuos tanto en la superficie como en el interior de las frutas.

Los resultados indicaron que la solución de bicarbonato fue más eficaz que el agua corriente y que la solución de lavandina evaluada en el experimento para reducir los residuos superficiales de los dos pesticidas estudiados. No obstante, el efecto depende del producto químico presente y de cuánto haya penetrado en la manzana.

Una investigación publicada en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, de la American Chemical Society, analizó la eficacia de distintos métodos para eliminar residuos de pesticidas de las manzanas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué descubrió el estudio científico sobre el bicarbonato

El trabajo, publicado en octubre de 2017, evaluó dos pesticidas: el tiabendazol y el fosmet. Los investigadores observaron que una solución de bicarbonato de sodio podía eliminar los residuos superficiales de ambos compuestos bajo las condiciones específicas del experimento.

Para la prueba utilizaron una solución con una concentración de 10 miligramos de bicarbonato por mililitro de agua. En esas condiciones, hicieron falta 12 minutos para eliminar los residuos superficiales de tiabendazol y 15 minutos para los de fosmet.

Sin embargo, estos resultados no significan que el bicarbonato elimine todos los pesticidas de cualquier manzana. El ensayo se realizó con sustancias determinadas y bajo condiciones controladas, por lo que no permite asegurar que el mismo resultado se obtenga con todos los productos utilizados en la agricultura.

Por qué el bicarbonato no elimina todos los residuos de pesticidas

Uno de los principales hallazgos del estudio fue que algunos residuos pueden penetrar en la cáscara y llegar al interior de la fruta. Cuando esto sucede, el lavado pierde eficacia porque el bicarbonato actúa principalmente sobre los compuestos que permanecen en la superficie.

Los investigadores comprobaron que el tiabendazol penetraba más profundamente que el fosmet en la cáscara de las manzanas analizadas. Por ese motivo, una parte de los residuos no pudo eliminarse mediante el lavado con bicarbonato.

El trabajo también señaló que pelar la fruta puede ayudar a retirar algunos residuos que penetraron en la cáscara. Sin embargo, al hacerlo también se pierden componentes presentes en esa parte de la manzana, por lo que el estudio no plantea el pelado como una solución universal.

Cómo lavar las manzanas antes de comerlas

El estudio permite entender por qué el bicarbonato puede ser útil para reducir determinados residuos superficiales, pero no establece una fórmula que garantice la eliminación completa de pesticidas en todas las frutas.

Como medida cotidiana, se recomienda lavar las manzanas con agua corriente antes de consumirlas, incluso cuando se tiene previsto retirarles la cáscara. El lavado ayuda a eliminar suciedad y otros materiales que puedan quedar sobre la superficie.

También es importante manipular la fruta con las manos limpias y evitar el uso de lavandina, detergentes o productos de limpieza domésticos que no estén indicados para alimentos. La investigación de 2017 no demuestra que sea necesario utilizar bicarbonato en todas las manzanas ni que este método sustituya las prácticas habituales de higiene alimentaria.