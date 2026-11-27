Para 2027, el Banco de México mantiene su expectativa de crecimiento en 2 % y estima que la inflación general alcance la meta del 3 % a fin de ese año.

El Banco de México (Banxico) revisó al alza su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2026. El último jueves, el organismo pasó de estimar un avance del 1.5 % a uno del 1.9 %, luego de que la actividad económica mostrara un desempeño mejor al esperado durante el tercer trimestre, con impulso de los servicios y una recuperación de la industria.

El ajuste también modificó el rango previsto para el Producto Interno Bruto (PIB), que ahora contempla una expansión de entre el 1.7 % y el 2.1 % este año.

¿Cuánto crecerá la economía mexicana en 2026?

En su informe trimestral, difundido por EFE, Banxico proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá entre un 1.7 % y un 2.1 % durante este año. La nueva estimación representa una mejora respecto del rango que había previsto anteriormente, que contemplaba un avance de entre el 1 % y el 2 %.

El ajuste se produce después de que la economía nacional registrara un crecimiento del 0.7 % en 2025, una cifra inferior al 1.4 % alcanzado en 2024.

Sin embargo, el banco central anticipó que la actividad económica perderá dinamismo durante el cuarto trimestre, antes de retomar una trayectoria de aceleración gradual en los siguientes periodos.

Banxico elevó su pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al 1,9 % para 2026, proyectando una expansión de entre el 1,7 % y el 2,1 % anual. Fuente: Shutterstock

El pronóstico del Banco de México para 2027 y 2028

Para los próximos años, el organismo mantuvo su expectativa de crecimiento económico del 2 % para 2027. En tanto, para 2028 proyectó una expansión del 2.5 %, una estimación que contempla el efecto del año bisiesto.

En cuanto a los componentes de la economía, Banxico espera que el consumo privado recupere fuerza después de la debilidad que mostró durante 2026. También prevé que la demanda de productos tecnológicos por parte de Estados Unidos contribuya a sostener las exportaciones mexicanas.

Por otro lado, la inversión podría continuar mostrando un comportamiento débil debido a la incertidumbre que rodea las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Cuáles son los riesgos para la economía de México?

Entre los factores que podrían afectar el crecimiento, Banxico señaló que una menor inversión estadounidense en inteligencia artificial tendría consecuencias sobre la demanda de productos mexicanos.

En contraste, una ratificación del T-MEC podría generar condiciones favorables para impulsar la inversión y fortalecer el comercio entre los países de la región.

La previsión de Banxico para la inflación

En materia de inflación, el banco central mantuvo las previsiones que había presentado el 5 de noviembre, fecha en la que también recortó la tasa de interés al 6.25 %.

El organismo estima que la inflación general promediará un 3.7 % durante el cuarto trimestre, por encima del 3.5 % que había calculado en su informe previo. Además, proyectó que el indicador alcanzará la meta del 3 % en el último trimestre de 2027.

¿Cómo se comportó la inflación en noviembre?

Los datos más recientes muestran que, durante la primera quincena de noviembre, la inflación general subió al 3.96 %, debido principalmente al incremento en los precios de los productos agropecuarios. En el mismo periodo, la inflación subyacente, que excluye los productos con precios más volátiles, bajó por primera vez en el año al 3.68 %.

La próxima reunión de política monetaria de Banxico está programada para el 17 de diciembre y será la última del organismo durante este año.