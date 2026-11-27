Más de 35 millones de usuarios del Banco del Bienestar pueden aprovechar esta rebaja para impulsar el ahorro y fortalecer su economía familiar.

“Empieza tu ahorro en el Banco del Bienestar”: esta entidad bancaria, conocida con su nombre actual desde 2019, ha ofrecido desde sus inicios en la década de los 50 (cuando se llamaba Patronato del Ahorro Nacional o Pahnal) la posibilidad de que personas físicas y morales abran una cuenta bancaria para ahorrar dinero.

Si bien el Banco del Bienestar es reconocido por ser la banca responsable de administrar las cuentas de los pensionados y becados del Gobierno de México, también ofrece servicios financieros de una banca normal. ¿Cómo hacerlo? Sencillo, solo debes ir a una sucursal del banco, llevar identificación oficial, el comprobante de domicilio y los primeros $50 pesos para iniciar ahorro. “Abre tu cuenta con nosotros”, detalla el banco.

La cuenta permite depósitos desde $30 pesos, retiros a partir de $50, pago de servicios domiciliados y una ayuda de hasta $20 mil pesos por fallecimiento. Fuente: Banco del Bienestar

Caja de ahorros desde $50 pesos para mayores de 18 años

La cuenta de ahorro del Banco del Bienestar está disponible para mayores de 18 años. Esta cuenta le permite a los ahorradores adentrarse al mundo bancario, tener el dinero disponible 24*7 en cualquiera de las oficinas o cajeros del banco, y claro está, en su aplicación para celulares Android e iOS.

Transacciones que se pueden hacer:

Depósitos subsecuentes a partir de 30 pesos en las ventanillas del Banco del Bienestar.

Disposición de su ahorro en ventanillas del Banco del Bienestar a partir de 50 pesos y hasta por el saldo disponible.

Servicio de Domiciliación para pago de servicios disponibles en el Banco del Bienestar.

Beneficio de la Cuenta de Ahorro del Banco del Bienestar por fallecimiento

Entre los beneficios de la Cuenta de Ahorro del Banco del Bienestar está la posibilidad de abrirla con tan solo $50 pesos, pero también ofrece un beneficio al “beneficiario designado”.

De acuerdo a las disposiciones publicadas por el Banco del Bienestar en el 2016, en caso de fallecimiento del titular, “el Banco del Bienestar ofrece una ayuda económica para el beneficiario designado. El monto es igual al saldo promedio de los 6 meses anteriores al fallecimiento con monto máximo de 20 mil pesos”.

Además de dispersar becas y pensiones, esta banca de desarrollo ofrece cuentas tradicionales con acceso 24/7 en ventanillas, cajeros y en su aplicación móvil. Fuente: Banco del Bienestar

Descuentos con Paga y Ahorra en SUPERISSSTE

Las tiendas SUPERISSSTE y el Banco del Bienestar lanzaron la campaña Paga y Ahorra para apoyar la economía familiar mediante rebajas especiales al pagar con su tarjeta institucional.

Rebaja en productos : Ofrece hasta 10 por ciento de descuento en más de 3 mil 500 artículos participantes.

Cobertura nacional : Está disponible en todas las tiendas SUPERISSSTE para más de 35 millones de usuarios.

Condiciones en tienda: Los clientes identifican los artículos participantes y consultan términos y condiciones directamente en sucursal.

Con esta alianza, ambas instituciones amplían los beneficios cotidianos para quienes realizan compras frecuentes y buscan precios accesibles, fortaleciendo el ahorro familiar en todo el país, en especial para los clientes del Banco del Bienestar.