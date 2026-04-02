La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, acaba de dar a conocer el nuevo volumen de la Revista del Consumidor, en ella, la autoridad sanitaria emitió una alerta tras detectar irregularidades en leches saborizadas dirigidas a niñas y niños, advirtiendo que su consumo frecuente puede representar un riesgo para la salud infantil. El estudio analizó 32 bebidas dirigidas a niñas y niños y encontró que casi un tercio presenta irregularidades, desde exceso de azúcares hasta información engañosa en su etiquetado. Estas leches se oponen de forma clara al trabajo del Gobierno de Claudia Sheinbaum de trabajar de forma pública por una mejor salud para los niños y niñas de México y su plan para disminuir la obesidad y la diabetes infantil en el país. Aunque siguen en el mercado, la autoridad alertó que su consumo frecuente “representa un riesgo para la salud”, especialmente en la infancia, por su alto contenido de calorías, azúcares y grasas saturadas. La Profeco detectó productos que no cumplen con lo que prometen, incluso algunos que ni siquiera pueden considerarse leche por su composición, lo que representa un engaño al consumidor. Entre los principales problemas están el uso de grasa vegetal en lugar de grasa láctea y diferencias entre lo declarado y lo realmente contenido en azúcares. El análisis encontró que al menos seis productos contienen más azúcar del que indican en su etiqueta, con diferencias que van de 1.8 a 7.5 gramos por cada 100 mililitros. Este exceso es preocupante, ya que la Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir más de 25 gramos de azúcares libres al día, especialmente en menores en etapa de desarrollo. Además del azúcar, Profeco detectó fallas en el etiquetado que pueden confundir a los consumidores, como información incompleta o presentada de forma engañosa en los envases. Un caso destacado es el de Nestlé Nesquik, que incumple normas al destacar la leyenda “con cocoa” de forma indebida, sin integrarla correctamente en la denominación del producto. Ante estos hallazgos, la autoridad recomendó reducir el consumo de estos productos, revisar el etiquetado nutrimental y optar por alternativas más saludables como la leche natural o alimentos frescos.