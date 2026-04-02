En plena temporada alta y con las vacaciones por Semana Santa en transcurso, un anuncio del Gobierno Nacional mexicano mantiene las expectativas altas de quienes buscan movilizarse durante estas fechas sin gastar demás. Durante las próximas jornadas, algunos habitantes del país podrán circular en autobuses con un 50% de descuento, pero no todos saben quiénes pueden acceder ni bajo qué condiciones. Mientras crece la demanda en terminales y aumenta la venta de boletos, también aparecen dudas sobre los derechos de los pasajeros. En este contexto, las autoridades pusieron el foco en evitar abusos y aclarar qué corresponde exigir al momento de viajar. Durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recordó que existe un esquema de descuentos en pasajes de colectivo que alcanza hasta el 50% del boleto, aunque está dirigido a grupos específicos. Detrás de este beneficio hay requisitos clave y un documento indispensable que define quién puede pagar menos. La medida no es nueva, pero cobra relevancia en estas fechas por el volumen de usuarios que se movilizan en transporte terrestre. Este beneficio aplica principalmente a: En todos los casos, el requisito central es presentar una credencial vigente que acredite la condición del pasajero. Además, las líneas de autobuses tienen un cupo limitado por unidad, por lo que no todos los pasajeros pueden acceder al beneficio en el mismo viaje. La medida se implementa en servicios de primera y económico, y está regulada durante los periodos vacacionales oficiales definidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Para obtener la credencial INAPAM en 2026 es necesario que los solicitantes hayan cumplido 60 años al momento de la solicitud y presenten los siguientes documentos: Si aún no poseen la tarjeta, pueden tramitarla presentando los siguientes documentos: Más allá del descuento en pasajes de colectivo en Semana Santa, la PROFECO enfatizó que los usuarios tienen derechos que deben ser respetados por las empresas de transporte. Entre los puntos más importantes, se destacan: En este escenario, las autoridades recomiendan conservar siempre el boleto y acudir a módulos de atención en terminales ante cualquier irregularidad. Con el aumento de viajes en Semana Santa, conocer estos derechos y condiciones puede marcar la diferencia al momento de trasladarse.