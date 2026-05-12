Los cobros automáticos y las renovaciones de servicios digitales siguen generando reclamos en México. Muchas personas descubren cargos en sus cuentas incluso después de cancelar una plataforma, suscripción o membresía, una práctica que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que puede ser ilegal. Ante el aumento de estos casos, Profeco difundió una guía para explicar qué hacer cuando una empresa mantiene cobros recurrentes sin autorización o sin informar correctamente las condiciones del servicio. La dependencia recordó que los consumidores tienen derecho a denunciar y reclamar la devolución de su dinero. Además, la autoridad aclaró que las compañías deben avisar con anticipación si un contrato incluye renovaciones automáticas, pagos recurrentes o cargos periódicos. De no hacerlo, podrían incumplir la Ley Federal de Protección al Consumidor. Las modificaciones realizadas al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor obligan a las empresas a informar claramente a los mexicanos si un servicio tendrá cobros automáticos recurrentes. Los proveedores deben especificar: Además, cuando el contrato se renueva automáticamente, las empresas deben notificarlo con al menos cinco días naturales de anticipación para permitir la cancelación sin penalizaciones. Profeco detectó que muchos consumidores continúan recibiendo cargos porque no completaron correctamente el proceso de cancelación o porque nunca recibieron un comprobante oficial. Entre los documentos más importantes que recomienda guardar se encuentran: La Procuraduría señaló que los proveedores están obligados a entregar un número o constancia de cancelación cuando el usuario realiza el trámite. Si la empresa mantiene los cargos después de cancelar el servicio, los consumidores pueden presentar una queja formal ante Profeco. La denuncia puede hacerse: Para iniciar el trámite, será necesario presentar identificación oficial, pruebas de cancelación y documentos donde aparezcan los cobros injustificados. Profeco recordó que, si se comprueba el incumplimiento, las personas afectadas tienen derecho a recibir la devolución del dinero y, en algunos casos, una compensación adicional.