Atención dueños de empresas y negocios en México. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que “inhabilitó a las empresas Corporativo Dijech, S.A. de C.V. y Farmacias Nacionales, S.A. de C.V.” por irregularidades en procesos de contratación pública federal. El comunicado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalla que las compañías no podrán “participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal”, tras detectarse inconsistencias graves en documentación oficial presentada. Pero no fue lo único, según subrayó la entidad gubernamental de control, las sanciones se aplicaron porque ambas firmas “proporcionaron información falsa”, lo que derivó en multas económicas y periodos de inhabilitación conforme a la gravedad de las faltas detectadas. En el caso de Corporativo Dijech, la dependencia explicó que “se le impuso una multa de 144 mil 330 pesos y una inhabilitación por 1 año” tras presentar documentación fiscal falsa en una licitación de insumos médicos. Según la investigación, la empresa entregó “una constancia de situación fiscal, supuestamente emitida” por una institución oficial, lo que constituyó una falta grave dentro del proceso de adquisición de consumibles médicos para el ejercicio 2022. Respecto a Farmacias Nacionales, se informó que “se le impuso una multa de 134 mil 664 pesos y una inhabilitación por 2 años”, debido a irregularidades en la documentación de medicamentos. Aunque el plazo de sanción “ya transcurrió”, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que la inhabilitación seguirá vigente hasta que la empresa cumpla con el pago, reiterando que “engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”.