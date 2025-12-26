Adiós a la comida chatarra en las escuelas de México.

La Secretaría de Educación Pública, SEP, confirmó que el 86% de las escuelas del país han eliminado la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas, como parte de la Estrategia Nacional Vida Saludable. Esta medida busca frenar los altos índices de obesidad infantil y garantizar entornos escolares más sanos. “Así fortalecemos la estrategia Vive Saludable Vive Feliz y garantizamos una mejor calidad de vida para nuestros estudiantes”, señaló el organismo público en redes sociales.

La decisión del Gobierno de México y la SEP responde a una problemática que afecta a millones de niñas y niños: el consumo excesivo de productos ultraprocesados. Según el informe oficial, estas prácticas han derivado en sobrepeso, diabetes y enfermedades cardiovasculares desde edades tempranas. “La salud es un hecho social, y la alimentación adecuada es clave para reducir riesgos”, destaca el documento de la SEP.

Además de la prohibición, el Gobierno implementará jornadas de salud escolar y ferias comunitarias para reforzar hábitos saludables. “Queremos que las escuelas sean espacios libres de adicciones y promotores del bienestar”, afirmó Mario Delgado, titular de la SEP, al presentar el proyecto que se desarrollará durante todo el ciclo escolar.

En el marco de las fechas decembrina, donde la comida abunda y se debe tener un mayor autocontrol de lo que se come, la SEP, reafirmó su deseo de sostener la campaña de alimentos saludables pese a que se está en un periodo de vacaciones y así le dice adiós a la comida chatarra:

“¡Bye, bye! En beneficio a la salud de millones de estudiantes, este año, 86% de las escuelas eliminaron la comida chatarra, así como bebidas azucaradas. Así, fortalecemos la estrategia Vive Saludable Vive Feliz y garantizamos una mejor calidad de vida para nuestros estudiantes”, publicó la SPE.

Comida chatarra que se da en las escuelas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Adiós para siempre a este tipo de alimentos en las escuelas:

Refrescos y bebidas azucaradas (colas, jugos industrializados, aguas saborizadas).

Frituras empaquetadas (papas, chicharrones, nachos).

Galletas rellenas (con crema o chocolate).

Pastelillos y bollería industrial (panquecitos, donas, cupcakes).

Dulces y caramelos (gomitas, paletas, chocolates).

Helados y postres congelados (paletas, nieves con alto contenido de azúcar).

Cereales azucarados (en bolsitas para consumo directo).

Bebidas energéticas o isotónicas (con alto contenido de azúcar).

Botanas con saborizantes artificiales (cacahuates enchilados, mix salado).

Salsas y aderezos ultraprocesados (en porciones individuales para acompañar botanas).

La SEP ve con preocupación el alto número de índice de obesidad en las escuelas

La medida surge tras años de advertencias sobre los efectos del consumo de comida chatarra en la población infantil. Estudios citados por la SEP revelan que más del 30% de los estudiantes presentan sobrepeso u obesidad, lo que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez. El informe también señala que la salud bucal y visual se ve afectada por el consumo excesivo de azúcares.

Para revertir esta tendencia, la estrategia contempla no solo la regulación de ventas, sino también la incorporación de contenidos sobre nutrición en los planes de estudio. “El objetivo es que las y los estudiantes comprendan que la salud depende de decisiones colectivas y personales”, indica el documento.

La SEP le pone freno a la comida chatarra en México. Gobierno de México

¿Qué incluye la Estrategia Nacional Vida Saludable?

El plan no se limita a la prohibición de productos ultraprocesados. Incluye acciones permanentes como pausas para hidratación, consumo diario de frutas y verduras, y actividades físicas cortas durante la jornada escolar. Estas prácticas buscan convertirse en hábitos mediante la repetición continua.

Asimismo, se realizarán Jornadas de Salud Escolar, donde brigadas médicas revisarán peso, talla, salud visual y bucal de los estudiantes.

Al cierre del ciclo, se organizará una Feria de la Salud para compartir logros y aprendizajes con toda la comunidad educativa. “Queremos que madres, padres y docentes trabajen juntos para garantizar entornos más saludables”, enfatizó la SEP.