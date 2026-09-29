La reducción gradual de la jornada laboral en México traerá cambios en la forma de contabilizar las horas extras y en el registro del tiempo trabajado.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, informó que el Gobierno implementará un checador electrónico para dar seguimiento a las horas laboradas y reforzar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El nuevo sistema busca ofrecer certeza tanto a trabajadores como a empleadores sobre el tiempo efectivamente trabajado, diferenciando las horas ordinarias de las extraordinarias conforme avance la aplicación de la jornada de 40 horas semanales, prevista para 2027.

¿Qué son las horas extraordinarias y cómo se pagarán?

Las horas extraordinarias son aquellas que excedan a la jornada laboral regular. Con la reducción de la jornada a 40 horas semanales a partir del 2027, las horas extras comenzarán a contarse a partir de la hora 41, en lugar de la hora 49 vigente bajo el esquema de 48 horas semanales.

Claudia Sheinbaum impulsó la reducción gradual de la jornada laboral como parte de sus políticas de la Cuarta Transformación. Fuente: EFE Mario Guzmán

Asimismo, las horas triples iniciarán desde la hora 53 y estarán limitadas a cuatro horas, de acuerdo con la explicación presentada por la Secretaría del Trabajo sobre la futura implementación del nuevo modelo laboral.

Además, la legislación señala que la suma de la jornada ordinaria y la extraordinaria no podrá exceder las 12 horas diarias. Según lo expuesto por la Secretaría del Trabajo, el tiempo extraordinario deberá realizarse por acuerdo entre ambas partes y con respeto a los derechos laborales.

La LFT, en su artículo 68, establece que las personas trabajadoras no están obligadas a laborar más allá de la jornada máxima permitida y que cualquier prolongación debe pagarse con un 200% adicional sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria.

¿Qué es el checador electrónico y cómo funcionará?

El checador funcionará como un registro electrónico que permitirá documentar de manera precisa el tiempo de trabajo en los centros laborales. Entre sus funciones estarán:

Contabilizar el tiempo de permanencia en el trabajo.

Registrar las horas efectivamente laboradas.

Identificar las horas ordinarias.

Distinguir las horas extraordinarias.

Marath Bolaños señaló que esta herramienta representa “un cambio relevante para construir una nueva cultura laboral basada en la transparencia del tiempo trabajado” y en el cumplimiento de los derechos establecidos por la ley.