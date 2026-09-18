El Tren México-Pachuca avanza con una ruta que conectará la capital de Hidalgo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la Ciudad de México. El proyecto contempla nuevas estaciones y paraderos a lo largo del recorrido, además de trenes eléctricos para el servicio de pasajeros.

La obra forma parte del plan federal de expansión del transporte ferroviario y mantiene el próximo 2027 como fecha prevista para su puesta en operación. La nueva ruta permitirá ampliar las conexiones entre Hidalgo, el AIFA y la capital del país.

Tren México-Pachuca: cuáles serán las estaciones de la ruta

El proyecto contempla cinco estaciones principales: AIFA, Xaltocan II, Tizayuca-Temascalapa, Jagüey de Téllez y Pachuca. AIFA y Xaltocan II se encuentran en el Estado de México, mientras que las restantes se ubican en el tramo correspondiente a Hidalgo.

Además de las estaciones, la ruta contará con cuatro paraderos intermedios: Xolox, Huitzila, Empalme del Rey y Platah. Estos puntos forman parte de la infraestructura prevista para atender la demanda regional a lo largo del recorrido.

La terminal del proyecto estará en Pachuca y el servicio se integrará con el ramal ferroviario que conecta Buenavista con Lechería y el AIFA. De esta manera, la ruta Pachuca-AIFA quedará vinculada con el servicio ferroviario hacia la Ciudad de México. El proyecto contempla también infraestructura auxiliar para garantizar la operación del servicio. Entre ella se encuentran instalaciones destinadas al mantenimiento de los trenes y espacios para su resguardo.

Así será la conexión con el AIFA y la Ciudad de México

El tramo AIFA-Pachuca contará con vía doble electrificada y estará integrado al ramal Buenavista-Lechería-AIFA. La conexión permitirá que los usuarios puedan continuar su recorrido desde Pachuca hacia el AIFA y, mediante la red ferroviaria existente y ampliada, hacia Buenavista. Los trenes destinados al proyecto serán eléctricos y tendrán una velocidad máxima de diseño de 120 kilómetros por hora. Cada unidad tendrá una capacidad de 718 pasajeros, de acuerdo con las especificaciones oficiales del proyecto.

El Gobierno de México estima una demanda de aproximadamente 107 mil pasajeros diarios para el tramo AIFA-Pachuca. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló que el servicio estará dirigido a los usuarios de la zona y a quienes necesiten trasladarse entre Hidalgo, el AIFA y la Ciudad de México.

Para la ruta Buenavista-Pachuca se contempla la utilización de al menos 15 trenes eléctricos. El proyecto requiere además adecuaciones en la infraestructura ferroviaria existente para permitir la operación del servicio de pasajeros junto con las vías destinadas al transporte de carga.

Tren México-Pachuca: avance de la obra y cuándo comenzará a operar

Los trabajos preliminares y estudios para la construcción comenzaron en octubre de 2024, mientras que el banderazo de inicio de la construcción se realizó en marzo de 2025. La obra está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles.

La ficha oficial del proyecto, actualizada en septiembre de 2026, reporta un avance general de 37.06% correspondiente a junio de 2026. En ese momento se registraban trabajos en distintos frentes de obra, incluidos viaductos, terraplenes, puentes, obras de drenaje y sistemas vinculados con la electrificación.

El proyecto también contempla dos viaductos con una longitud conjunta de 5.89 kilómetros, cuatro subestaciones eléctricas y 51.67 kilómetros de cortes y terraplenes. La infraestructura forma parte de las obras necesarias para poner en funcionamiento el servicio ferroviario entre el AIFA y Pachuca.

El Gobierno de México mantiene el próximo 2027 como el año previsto para la inauguración del servicio Ciudad de México-Pachuca. Una vez concluida la infraestructura, la ruta permitirá conectar Pachuca con el AIFA y enlazar este servicio con el sistema ferroviario que llega hasta Buenavista.