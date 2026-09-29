Con más de 11 km de trayecto y 9 estaciones, la nueva ruta de transporte buscará mejorar la movilidad en 44 colonias de Tlalpan y Coyoacán.

La Ciudad de México da un paso gigante hacia una movilidad más eficiente con el comienzo formal de las obras de la Línea 4 del Cablebús. Este ambicioso proyecto de transporte público, que ya registra un avance del 20% tras una supervisión oficial encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada, promete transformar los traslados en el sur de la capital.

Con puntos críticos de arranque como la emblemática Cantera de Pumas, la obra conectará de forma rápida y ecológica a alrededor de 65,000 usuarios diarios que se desplacen entre las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. De esta manera, su trayecto de más de 11 km reducirá los tiempos de traslado y mejorará la conectividad urbana en CDMX.

Trabajos de perforación y montaje de estructuras metálicas en el intertramo Universidad-Cantera, en la zona sur de la Ciudad de México. X - @SOBSECDMX

¿Cómo será el trayecto y cuáles son las características técnicas de la Línea 4?

De acuerdo con la información emitida por la Presidencia de la República y la Secretaría de Obras y Servicios, la nueva línea contará con especificaciones técnicas de alta capacidad para garantizar un flujo constante de usuarios. El proyecto contempla:

Longitud del trayecto : más de 11 kilómetros de recorrido (específicamente 11.4 km).

Capacidad estimada : 65,000 pasajeros diarios beneficiados.

Infraestructura: 9 estaciones y un parque vehicular cercano a las 400 cabinas.

Claudia Sheinbaum supervisó las obras y la tildó de “justicia social”

Durante el recorrido de supervisión realizado en las inmediaciones de la estación Universidad, la presidenta destacó la trascendencia de la obra para los sectores más vulnerables de la capital mediante una declaración oficial difundida por la Presidencia:

“Es un proyecto de justicia social, porque justamente está dedicado a los que menos tienen, el mejor transporte para los que menos tienen y esa es una visión que compartimos para la ciudad y para el país. Así que muchas felicidades, va 20 por ciento de avance, espera terminarse en diciembre de 2027 y lo están haciendo muy bien, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, Clara y todo el equipo de gobierno de la Ciudad de México”, sostuvo.

¿Dónde se realizan las primeras obras y cuáles son los puntos clave?

Los trabajos iniciales se concentran en el intertramo Universidad–Cantera, abarcando el montaje de estructuras metálicas en los postes S5 y S6. Las maniobras técnicas en este sector exigen la colocación de pilas perforadas y un riguroso armado de acero debido a las características geográficas de la zona.

A raíz de estas intervenciones, se han requerido cierres viales temporales en vialidades principales como Avenida del Imán, impactando de manera directa las inmediaciones de la colonia Pedregal de Carrasco y el Club Universidad Nacional.

Así luce el inicio de la construcción del Cablebús en la zona de la Cantera de Pumas; se prevé que la obra concluya en diciembre de 2027. X - @SOBSECDMX

¿A qué comunidades beneficiará este nuevo sistema de transporte?

El impacto social de la obra es profundo. Según los datos oficiales proporcionados por el Gobierno de México, esta línea interconectará de manera directa a 44 colonias de las demarcaciones de Tlalpan y Coyoacán.

El objetivo principal es ofrecer una alternativa de transporte masivo, seguro y sustentable para comunidades que históricamente han enfrentado complicaciones de movilidad hacia los centros de transferencia modal y conexiones estratégicas como la Línea 3 del Metro.

¿Cuándo estará lista la obra y qué avances registra actualmente?

El calendario oficial de las autoridades capitalinas y federales establece que los trabajos de construcción avanzan de acuerdo con lo planeado, registrando un 20% de avance global en su fase inicial.

Tal como lo ratificó el Ejecutivo federal, si se mantienen los tiempos estipulados por la administración de Brugada y Sheinbaum, la inauguración oficial y puesta en marcha de la Línea 4 del Cablebús está pensada para concluirse en diciembre de 2027.