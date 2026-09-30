Embajada de Estados Unidos en CDMX, México.

La Embajada de Estados Unidos abrió al público la oferta de trabajo de Especialista en Participación Pública o Public Engagement Specialist con sede en Ciudad de México. La oferta laboral recibirá postulantes hasta el 11/10/2026 y exige que la persona trabaje de forma física sin teletrabajo en CDMX y cuenta con una lista de beneficios para el contratado.

La oferta de trabajo de la Embajada de Estados Unidos en México para el puesto de Especialista en Participación Pública ofrece un salario anual de MXN $775,690.36, con jornada completa y 40 horas semanales y feriados de ambos países. “Contrato indefinido sujeto a la superación satisfactoria del período de prueba”, informó el anuncio publicado por el Departamento de Estado de Los Estados Unidos.

Requisitos para la postulación al cargo de Especialista en Participación Pública en la embajada de EE.UU. en México. Embajada de Estados Unidos en México

Todos los beneficios que tendrá la persona contratada

“El Especialista en Participación Pública (Profesionalización) trabaja bajo la supervisión directa del Oficial de Diplomacia Pública-Voces Emergentes (PDO-EV) o del Oficial de Asuntos Públicos (PAO) designado y supervisa directamente a dos Coordinadores de Voces Emergentes empleados localmente (LE)”, agregó el Gobierno de Estados Unidos en la oferta.

Remuneración basada en el mérito (premios salariales vinculados al desempeño) Pagos de salario quincenales

Desglose del salario bruto, incluyendo beneficios y complementos salariales:

Salario base

Subsidio de asistencia social

Subsidio de ahorro

Subsidio para comidas

Subsidio de transporte

Subvención por participación en beneficios

Aguinaldo (bonificación navideña anual) y bono vacacional.

Días festivos de ambos países Estados Unidos y México (aproximadamente 20 al año).

17 días de vacaciones al año. Aumenta progresivamente.

Afiliación a IMSS, AFORE e INFONAVIT.

Seguro médico y de vida privada.

Gimnasio en las instalaciones.

Oportunidades de capacitación y más.

Nueva sede diplomática de Estados Unidos en CDMX. Fuente: Shutterstock Arlette Lopez

Requisitos para la postulación al cargo de Especialista en Participación Pública en la embajada de EE.UU. en México

El cargo exige que los postulantes tengan experiencia en diplomacia pública, gestión de programas, alianzas y liderazgo y ser titulado universitario en comunicación, negocios, relaciones internacionales, estudios interculturales, educación o un campo relacionado.

Actitudinales

Título universitario en Comunicación, Negocios, Relaciones Internacionales, Estudios Interculturales, Educación o un campo relacionado.

5 años de experiencia progresivamente responsable en un entorno laboral multilingüe, multicultural o multinacional.

Experiencia relevante en marketing, relaciones públicas, comunicación o educación.

Al menos 1 año adicional de experiencia en supervisión.

Experiencia en análisis de audiencia o mercado.

Familiaridad con redes sociales.

Dominio fluido de inglés y español.

Capacidad para analizar, conceptualizar, identificar, predecir y evaluar las actitudes de diferentes audiencias.

Capacidad para evaluar el impacto de proyectos y modificar estrategias para obtener mejores resultados.

Capacidad para identificar nuevos agentes influyentes y ajustar operaciones y programación.

Capacidad para asesorar sobre oportunidades para promover objetivos institucionales.

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Capacidad para hablar en público, realizar entrevistas, redactar informes y materiales para publicación.

Capacidad para adaptar la comunicación a diferentes públicos y situaciones.

Capacidad para informar sobre diversos temas.

Capacidad para realizar interpretación informal inglés-español en programas públicos.

Sólidas habilidades de gestión de proyectos.

Capacidad para desarrollar y supervisar presupuestos.

Capacidad para organizar, dirigir y presentar talleres, seminarios, videoconferencias, mesas redondas, conferencias y campamentos.

Capacidad para negociar acuerdos con instituciones asociadas y supervisar su cumplimiento.

Buenas habilidades de mecanografía e ingreso de datos.

Dominio de herramientas de búsqueda electrónica e internet.

Conocimiento de procedimientos de recuperación de información.

Dominio de Microsoft Word y Excel.

Conocimiento de software de diseño gráfico y edición de fotografías.

Conocimiento de software, bases de datos y herramientas de generación de informes específicos de PD.

Capacidad para utilizar redes sociales y plataformas móviles.

Manejo de sitios para compartir fotografías y videos.

Conocimientos de creación de podcasts.

Habilidades básicas de fotografía y video.

Buenas habilidades numéricas para desarrollar y administrar presupuestos y subvenciones.

Capacidad para elaborar análisis estadísticos descriptivos de la composición de audiencias.

Capacidad para medir el impacto de actividades de PD.

Posibilidad de acreditar el dominio de idiomas mediante pruebas aceptadas o realizar una prueba de idioma durante el proceso de selección.

Actitudinales

Excelentes habilidades de atención al cliente.

Excelentes habilidades interpersonales.

Excelentes habilidades interculturales.

Capacidad para identificar e involucrar a figuras clave en la formación de la opinión pública local.

Capacidad para comunicarse eficazmente con diferentes públicos objetivo.

Capacidad para desenvolverse y comunicarse tanto en situaciones formales como informales.

Capacidad de adaptación ante cambios en las audiencias, agentes influyentes y contexto.

Capacidad para trabajar en entornos multiculturales, multilingües o multinacionales.

Capacidad para colaborar y negociar con instituciones asociadas.

Capacidad para asumir responsabilidades de supervisión y gestión.

Todos los aspirantes deberán completar la solicitud ERA, proporcionar todos los documentos requeridos, autocertificar el dominio de idiomas y presentar, si se desea, resultados de pruebas lingüísticas válidas.

Los aspirantes también deberán superar la prueba de Confianza pública que será sometida a una Investigación de antecedentes.