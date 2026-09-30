El diseño normativo de la señal de Alto Próximo (SP-31) en México advierte con anticipación los cruces ocultos para proteger a los conductores.

En las calles y carreteras de México, los conductores se enfrentan diariamente a una gran variedad de avisos viales diseñados para proteger la vida de peatones y automovilistas. Entre las señales menos conocidas pero más vitales para los autos destaca la señal de tránsito con una flecha negra y un octágono rojo debajo, conocida oficialmente como la señal de “Alto Próximo”.

De acuerdo con el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, este emblema preventivo busca alertar con anticipación sobre una norma obligatoria oculta a la vista. De esta manera, previniendo accidentes fatales y frenadas bruscas en intersecciones complejas del país.

¿Qué es exactamente y cuál es el significado de esta señal?

Esta señal preventiva, identificada normativamente como SP-31 o “Alto Próximo”, consiste en un tablero de forma romboidal con fondo amarillo reflejante y símbolos negros. En su interior, muestra una flecha junto con la representación en miniatura de la señal restrictiva de alto, es decir, el característico octágono rojo.

Según el manual de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), su función principal no es ordenar una detención inmediata en ese punto, sino advertir que metros adelante hay una señal de alto o un ceda el paso que aún no es visible debido a las condiciones de la vía.

Ubicada estratégicamente antes de curvas o pendientes, esta señal preventiva previene colisiones por alcance en calles y carreteras. Magnific

¿Desde cuándo se utiliza en México y cuál es su origen normativo?

La implementación de este recurso visual no es reciente. En México, este tipo de señales preventivas forman parte de la normativa oficial de caminos y carreteras desde las primeras unificaciones formales de los manuales de tránsito impulsadas a partir de la década de 1970 por la Secretaría de Obras Públicas.

Con el paso de los años, su diseño, color y aplicación obligatoria se consolidaron a través de sucesivas actualizaciones técnicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las Normas Oficiales Mexicanas (como la NOM-034-SCT2), estandarizando su uso tanto en zonas urbanas como en carreteras federales.

¿Por qué es tan importante esta señal para los conductores y la seguridad vial?

La importancia de esta señal radica en su capacidad para prevenir colisiones por alcance. Se instala estratégicamente en tramos donde la visibilidad se encuentra obstruida por curvas cerradas, crestas de pendientes o elementos urbanos.

Sin este aviso previo, los conductores se encontrarían con el alto de golpe, lo que obligaría a frenadas de emergencia capaces de provocar graves accidentes. Entre sus mayores beneficios destacan:

Fomenta la conducción anticipada: permite a los automovilistas reducir la velocidad de forma progresiva

Protege cruces ciegos: minimiza el riesgo en intersecciones peligrosas y de velocidad media o alta

Optimiza el control del vehículo: ayuda a un uso eficiente de los sistemas de frenado antes de llegar a la detención total.

¿Cómo se determina su ubicación en las vialidades mexicanas?

De acuerdo con los lineamientos técnicos de la SEDATU y la SICT, estas señales no se colocan al azar. Su ubicación se calcula de manera matemática, tomando en cuenta la velocidad de operación de la vialidad y el tiempo de reacción promedio que necesita un conductor para procesar el aviso y desacelerar de forma segura.

Gracias a este rigor técnico, los automovilistas mexicanos cuentan con el margen necesario para adaptarse a las restricciones del camino sin poner en riesgo su integridad ni la de los demás pasajeros.