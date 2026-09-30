Jaguares de Nayarit es uno de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico Banamex.

La Liga Mexicana del Pacífico, que engloba a 10 novenas, anunció su alianza con Banamex para formar la Liga Mexicana del Pacífico Banamex.

El banco está involucrado en el rey de los deportes desde que Alfredo Harp Helú compró la franquicia de los Diablos Rojos del México, en 1994, aunque esta escuadra pertenece a la Liga Mexicana de Beisbol.

Durante el anuncio de la alianza entre Banamex y la Liga Mexicana del Pacífico, Sinead O’Connor, directora corporativa de Banca de Consumo de Banamex, destacó que el banco comparte con la liga valores en común, como la pasión, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

A través de la unión, el banco buscará fortalecer el sistema económico de la región, así como mejorar las experiencias de los aficionados.

El acuerdo, añadió la directiva de Banamex, ocurre en un momento importante para la institución en el que busca honrar la identidad mexicana.

Salvador Escobar, presidente de la LMP, y Sinead O’Connor, directora corporativa de Banca de Consumo de Banamex. LMP

Así será la alianza de Banamex con la LMP

El convenio incluye el naming de la liga, un parche co-brandeado que usarán umpires y equipos en los jerseys y las gorras, así como la presencia en todas las propiedades de la Liga.

Banamex tendrá además presencia en los 10 estadios que conforman la Liga en bardas jonroneras y dugouts.

El banco también tendrá presencia en las transmisiones digitales de los partidos, así como las de televisión, además de compartir todos los posteos de redes sociales de la liga.

Para los clientes, el banco contará con boletos disponibles para clientes e invitados Banamex con activaciones en los diferentes estadios.

También, el banco tendrá la preventa exclusiva para la Serie del Caribe 2027, que se realizará en el estadio de los Naranjeros de Hermosillo, y a partir de la siguiente temporada, el banco manejará la preventa general para toda la Liga.

Compromiso con el diamante

Banamex señala que más allá del patrocinio, el compromiso de Banamex con el rey de los deportes se ha consolidado a lo largo de 30 años.

El banco destaca que la alianza ha contribuido al desarrollo social, al fortalecimiento de la afición y a la promoción de valores comunitarios vinculados con el deporte.

Asimismo, Banamex ha reafirmado recientemente su apuesta por el béisbol profesional al fortalecer su alianza con los Guerreros de Oaxaca y participar como patrocinador de su nueva casa, el Estadio Yu’Va, inaugurado en 2026.

El objetivo es impulsar el crecimiento del deporte, fortalecer el vínculo con las comunidades y generar mayor identidad y orgullo regional.