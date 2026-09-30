Clima frío en CDMX. Imagen a modo de ilustración del contenido de la nota.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, SGIRPC, emitió en las últimas 24 horas una nueva alerta amarilla para las personas en CDMX con aviso puntual para 16 alcaldías.

El Gobierno de México y la SGIRPC pronosticaron fuertes vientos con velocidades que iban entre 50 a 59 km/h con peligros asociados a la caída de árboles y lonas, objetos caídos en carreteras y caminos al igual que daños en inmobiliarios urbanos y viviendas para la noche del 29 de septiembre.

Las 16 alcaldías bajo alerta amarilla que reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC son: AOB, AZC, BJU, COY, CUH, CUJ, GAM, IZC, IZP, MAC,MIH, MLP, TLH, TLP, VCA, XOC.

El Gobierno de México recomendo usar cubrebocas y no subir a andamios. SGIRPC_CDMX

Clima para CDMX con vientos variables para la tarde hoy 30 de septiembre

Tras la alerta amarilla emitida por la CDMX anoche, el clima hoy 30 de septiembre se mantiene con lluvias fuertes según el registro de las autoridades competentes: “El cielo estará medio nublado, incremento de nublados y lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo”.

Asimismo, el Gobierno de CDMX y Protección Social advirtieron a todas las personas que están en la CDMX de “Los vientos soplarán con dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas de 45 km/h”, para hoy 30 de septiembre.

Clima en México relacionado al huracán Rachel

Por otra parte, la CONAGUA informó que mantiene la vigilancia sobre el huracán Rachel que hoy generará un clima lluvioso con vientos y oleaje elevado al occidente y sur del país.

Clima para el occidente del país por el huracán Rachel con varios estados afectados. CONAGUA

De momento el huracán Rachel está en categoría 1 según la escala Saffir-Simpson. Este fenómeno climático se mantiene en el suroeste de Jalisco.

CONAGUA también advirtió a las zonas de Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí que para hoy miércoles se presentarán lluvias intensas con posibilidad de acumulación de agua entre 75 a 150 mm.