El Gobierno de la Ciudad de México decretó la expropiación de un inmueble ubicado en República de Cuba 11, en el Centro Histórico, con el objetivo de desarrollar un proyecto de vivienda de interés social y popular destinado a sus actuales ocupantes.

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el predio tiene una superficie de 635.72 metros cuadrados y pasará a formar parte del patrimonio del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

Clara Brugada expropia predio en el Centro Histórico para construir vivienda social Gobierno de Ciudad de México

Expropiación en el Centro Histórico CDMX

La administración capitalina señaló que las personas que hoy en día poseen u ocupan el inmueble solicitaron su expropiación a través del INVI. El objetivo, según las autoridades, es sustituir el predio por viviendas dignas, seguras y adecuadas, además de mejorar las condiciones de la zona y brindar mayor seguridad jurídica a sus habitantes.

El Comité del Patrimonio Inmobiliario determinó el 29 de junio de 2026 que era procedente iniciar el proceso de expropiación del inmueble, localizado en la colonia Centro, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Posteriormente, la Secretaría de Gobierno declaró que existía una causa de utilidad pública, al considerar que el proyecto contribuiría al mejoramiento del área mediante la construcción de viviendas de interés social y popular.

Una vez concluido el procedimiento, la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica confirmó el 14 de septiembre la declaratoria de utilidad pública, con lo que se concretó la expropiación.

El decreto permite al INVI tomar posesión física y administrativa del inmueble para incorporarlo a un programa de vivienda social . A cambio, el Gobierno de la Ciudad de México deberá cubrir la indemnización correspondiente a la persona propietaria que acredite legalmente su derecho sobre el predio.

Indemnización por expropiación de terrenos

El Gobierno capitalino deberá pagar la indemnización correspondiente al propietario afectado por la expropiación, siempre que acredite legalmente su derecho sobre el inmueble.

El monto de la compensación será establecido a partir del avalúo realizado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, de acuerdo con el decreto de expropiación.

La medida se relaciona con el Programa de Arraigo Comunitario y Protección y Preservación del Espacio Público y del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico en colonias y barrios de la ciudad.