El mercado automotor mexicano ya no se organiza por tipo de carrocería, sino por lo que cada comprador espera de su próximo vehículo. En el primer semestre del 2026, los SUV concentraron 41.3% de las ventas del país y las pickups otro 16.8%. Esto significa una recomposición que redibujó el mapa de lo que los mexicanos consideran su primer auto, su auto familiar o su auto de trabajo. Nissan, la marca más vendida de México, responde a ese cambio no con un modelo nuevo, sino con una arquitectura completa de portafolio: cuatro perfiles de movilidad pensados para que, sin importar en qué etapa de vida está el comprador, siempre hay un Nissan que le quede a la medida.

Para moverse en la ciudad: Nissan March y Nissan Magnite

El punto de entrada más accesible del portafolio sigue siendo el Nissan March. El pequeño hatchback cumple 15 años en México y, de regalo, se reinventó como una oferta deliberadamente sencilla: motor 1.6L de 106 caballos de fuerza, transmisión manual de cinco velocidades y un equipamiento que resuelve lo esencial: seis bolsas de aire, control de estabilidad y aire acondicionado desde su versión más accesible, con precios que arrancan cerca de $ 246,000 pesos vía financiamiento de marca. Es una decisión inteligente en un portafolio que compite entre sí con tanta oferta: mientras la mayoría de los competidores retira sus modelos de entrada del mercado, Nissan mantiene abierta la puerta más accesible a su ecosistema, y eso construye lealtad de marca, antes que nada.

Un peldaño arriba, con el mismo espíritu urbano pero traducido al lenguaje de los SUV, está el Nissan Magnite. Diseño, practicidad y tecnología resumen su propuesta, y los números confirman que la combinación conectó con el comprador mexicano más rápido de lo previsto: 16,097 unidades vendidas en el primer semestre de 2026, frente a 5,231 un año antes, un crecimiento de 208% que lo convirtió en el SUV de mayor volumen del país. El producto detrás de esa cifra prioriza equipamiento sobre potencia: motor turbo de un litro con 99 caballos de fuerza, pero pantalla táctil de 8 pulgadas, conectividad inalámbrica, cámara de 360 grados y seis bolsas de aire de serie. Toda esta tecnología hasta hace pocos años era exclusiva de segmentos más caros, pero ahora está disponible en el SUV más accesible de la marca y con mensualidades desde $4,999 MXN. Nissan describe a su comprador ideal como alguien de 25 a 55 años que busca su propia identidad al volante, no la herencia del auto de sus padres. Si Nissan March abre la puerta a la marca, Nissan Magnite la convierte, ya, en una relación de largo plazo.

Para quienes buscan más: Nissan KAIT

Si Nissan March y Nissan Magnite resuelven la ciudad, Nissan KAIT llega a resolver lo que sigue. Nissan lo posiciona internamente como “todo lo que está bien”: versatilidad, diseño, tecnología y, en palabras de la propia armadora japonesa, “nuevas experiencias” para un comprador que ya no solo se mueve dentro de la ciudad, sino que empieza a salir de ella con más frecuencia. ¿Viajes de fin de semana? Sí. ¿Familia en crecimiento? Sí. ¿Más equipaje que llevar? Sí.

El SUV subcompacto, fabricado en la planta de Nissan en Resende, Brasil, llega a México con precios de lanzamiento desde 429,990 pesos, motor 1.6L de 122 caballos de fuerza y transmisión CVT, en tres versiones —Advance, Exclusive y Platinum— que suben de manera escalonada: pantalla de 9 pulgadas con conectividad inalámbrica y cargador para el teléfono en las dos versiones superiores. Y lo que ya es un clásico: paquete completo de Asistencias de Manejo con Monitor de Visión Periférica, Alerta de Tráfico Cruzado, Alerta de Punto Ciego (reservado a la versión Platinum). Su cajuela de 674 litros resume bien al comprador al que apunta: alguien que ya carga carriolas, bicicletas o el súper de la semana.

También incorpora los asientos “Zero Gravity”, desarrollados originalmente con el Laboratorio Yamazaki de la Universidad de Keio y ya probados en Nissan Altima y Nissan X-Trail desde 2015. Esto es un gesto que amplía la definición de “más”: no solo más espacio o más pantalla, sino más comodidad en los trayectos largos. La ambición de la marca es entrar al Top 3 de la parte media del segmento de SUV compactos, y tiene sentido: Nissan KAIT no busca competir contra su hermano Nissan Magnite, sino recibir al mismo cliente cuando su vida —y su presupuesto— ya crecieron.

Para quienes buscan equilibrio: los sedanes Nissan Sentra y Nissan Versa

Diseño, sofisticación, tecnología y desempeño: el sedán, en el discurso actual de Nissan, dejó de venderse como la opción de quien “no puede” comprar un SUV, para venderse como la opción de quien prefiere equilibrio sobre altura de manejo. Es un reposicionamiento inteligente en un mercado que ya eligió mayoritariamente las camionetas, porque no intenta convencer a todo el mundo: apuesta por el comprador que sigue valorando lo que un sedán bien hecho ofrece y que ningún SUV, por definición, puede igualar del todo.

Nissan Versa, renovado para 2026 y el auto más vendido de México, ilustra esa apuesta con claridad: motor 1.6L de 118 caballos de fuerza, pantalla táctil de hasta 12.3 pulgadas en su versión más equipada, sistema de audio Bose de ocho bocinas y un paquete de Asistencias de Manejo que ha revolucionado el sector: Alerta de Punto Ciego, Alerta de Abandono de Carril, Intervención Inteligente de Cambio de Carril. Y en el mes de septiembre ofrece hasta 48 meses sin intereses más 0% de comisión por apertura, una muestra de la agilidad comercial con la que Nissan calibra su oferta para mantenerla, precisamente, como la más popular.

Nissan Sentra sigue la misma lógica de sofisticación: rediseño completo para 2026, motor 2.0L de 145 caballos de fuerza, pantalla dual de 12.3 pulgadas, sistema ProPILOT de conducción semiautónoma en sus versiones altas y cuatro niveles de equipamiento (Sense, Advance, SR y SR Platinum). También aquí la marca ofrece en septiembre hasta 24 meses sin intereses más 0% de comisión por apertura, para mantener afilada su propuesta de valor. En ambos casos, el mensaje de fondo es el mismo: el sedán mexicano de 2026 no compite por ser la opción más barata, compite por ser la más inteligente en su categoría.

Para quienes quieren ir más allá: Nissan Frontier PRO-4X y Nissan NP300

Potencia, aventura, capacidad y “espíritu PRO”: en pickups, Nissan cambia el registro por completo. Aquí no hay un cliente que sube de escalón dentro de la ciudad, sino uno que busca salir de ella, ya sea para trabajar o para desconectarse.

Nissan NP300 sigue siendo la base de esa propuesta y es la pickup más vendida de México: 23,136 unidades entre enero y julio de 2026, con 18.3% de participación en el segmento, capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas y motores gasolina o diésel disponibles según necesidad. Es un liderazgo que Nissan mantiene y expande y que confirma que el segmento de pickups de trabajo es hoy uno de los más codiciados de la industria que este mes mantiene como oferta hasta 36 meses sin intereses. Mantenerse arriba exige a Nissan seguir defendiendo lo que mejor sabe hacer: durabilidad probada y una red de servicio que pocos pueden igualar.

En el otro extremo de la gama, Nissan Frontier PRO-4X es la traducción más literal del “ir más allá”: tracción 4x4 con bloqueo diferencial trasero, y Monitor de Visión Periférica para maniobras fuera de pavimento. Es una pickup que tiene menos que ver con una obra de construcción y más con una experiencia off-road con mucha vida. Nissan además ofrece algo que añade atractivo a quien se incline por esta pickup: hasta 36 meses sin intereses, un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura.

Un mapa, no un catálogo

Vistos en conjunto, Nissan March, Nissan Magnite, Nissan KAIT, Nissan Sentra, Nissan Versa y la familia Nissan Frontier/NP300 no compiten entre sí por el mismo comprador: cada uno está diseñado para capturar a un cliente en un momento distinto de su vida y acompañarlo cuando esa vida cambie, sin que tenga que salir de la marca para encontrar lo que necesita. Es una lectura de portafolio poco común en la industria mexicana, donde muchas marcas todavía piensan en modelos individuales compitiendo por conquistas puntuales. Nissan, en cambio, está apostando a que el verdadero valor de su liderazgo no está en un solo producto estrella, sino en la capacidad de tener siempre la respuesta correcta, sin importar qué le pida el mercado a continuación.