El Buzón Tributario es la plataforma mediante la cual el SAT mantiene comunicación oficial con los contribuyentes en México.

De cara a fin de año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a los contribuyentes a verificar que tres de sus principales herramientas fiscales se encuentren actualizadas. Se trata del Buzón Tributario, la e.firma y la Constancia de Situación Fiscal (CSF), todos trámites gratuitos.

La recomendación cobra importancia ante un cambio que entrará en vigor el 1 de enero de 2027 : cuando exista la obligación de contar con el Buzón Tributario y este no se encuentre habilitado, la situación podrá considerarse una infracción y derivar en una multa, de acuerdo con el organismo.

El SAT sugiere revisar el Buzón Tributario antes de fin de año para detectar con tiempo certificados vencidos, datos de contacto desactualizados o trámites pendientes.

Por ese motivo, se aconseja no esperar hasta los últimos días del año para comprobar que los datos y documentos fiscales estén en orden.

¿Qué es el Buzón Tributario y cómo habilitarlo?

El Buzón Tributario funciona como el medio oficial de comunicación entre el SAT y los contribuyentes, tanto personas físicas como morales.

Para activarlo es necesario contar con:

Contraseña

E.firma

E.firma portable vigente

En el caso de las personas morales, el uso de la e.firma es obligatorio

Además, se debe registrar al menos un correo electrónico y un número de teléfono celular. El sistema permite incorporar hasta cinco direcciones de correo, aunque solo admite un número de teléfono.

Una vez registrados, ambos medios de contacto deben confirmarse dentro de las siguientes 72 horas. Si la validación no se realiza en ese plazo, la solicitud se cancela.

Trámite para activar el Buzón Tributario

Ingresar a la sección “Buzón Tributario”.

Acceder con Contraseña o e.firma.

Registrar el correo electrónico y el número celular.

Seleccionar “Continuar” y aceptar el aviso correspondiente.

Guardar o imprimir el acuse de registro, que contiene el folio, la fecha y la hora.

Confirmar el correo electrónico mediante el enlace enviado por el SAT.

Validar el número celular introduciendo en el Buzón el código recibido por SMS.

Los contribuyentes que ya lo tengan habilitado también deben revisar sus datos de contacto y actualizarlos, particularmente si cambiaron de correo electrónico o teléfono celular.

Multas por no activar el Buzón Tributario

El incumplimiento de esta obligación puede tener consecuencias económicas para los contribuyentes de México. De acuerdo con el artículo 86-D del Código Fiscal de la Federación, quienes no habiliten o no mantengan actualizado su Buzón Tributario pueden enfrentar una multa de entre 3,850 y 11,540 pesos.

Pero la sanción económica no es el único riesgo. Tener la plataforma inactiva podría impedir que el usuario reciba oportunamente notificaciones, requerimientos o avisos del SAT, lo que eventualmente puede derivar en otros incumplimientos, así como en nuevas multas o recargos.

Cuándo se renueva la e.firma

La e.firma es otra de las herramientas que hay que verificar antes del cierre anual. Se utiliza para presentar declaraciones, realizar distintos trámites digitales y acreditar la identidad ante el SAT.

El certificado tiene una vigencia de cuatro años, pero la forma de renovarlo depende de si todavía está vigente o cuánto tiempo lleva vencido.

Tené en cuenta que la renovación debe realizarse de manera presencial cuando el certificado lleva más de 12 meses vencido, cuando el contribuyente no conserva los archivos .cer y .key de la e.firma anterior o cuando olvidó la contraseña.

En estos casos se solicita documentación similar a la requerida para obtener la e.firma por primera vez:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP certificada.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

Correo electrónico activo.

Memoria USB con al menos 1 GB disponible.

En el caso de personas morales, acta constitutiva, poder notarial y documentación que acredite la representación legal.

Constancia de Situación Fiscal: cómo obtenerla

Este documento, que acredita la inscripción del contribuyente en el RFC y contiene información privada, se obtiene de forma gratuita y ofrece diferentes alternativas, dependiendo de si el usuario cuenta o no con contraseña o e.firma.

Desde el portal del SAT

Las personas físicas y morales necesitan:

RFC vigente.

Contraseña del portal del SAT o e.firma.

En caso de utilizar e.firma, los archivos .cer y .key y la contraseña de la llave privada.

Un navegador actualizado y conexión a internet.

Desde SAT Móvil

Esta alternativa está disponible para personas físicas.

Se requiere:

RFC a 13 posiciones.

Contraseña activa del portal del SAT.

Una vez dentro de la aplicación, se debe ingresar a “Mi RFC” y seleccionar la opción “Constancia”.

A través de SAT ID

Quienes no tengan Contraseña ni e.firma también pueden solicitar la constancia mediante SAT ID, sin necesidad de acudir a una oficina.

En este caso se requiere:

Ser persona física, mayor de edad y de nacionalidad mexicana.

RFC de 13 dígitos.

Correo electrónico y número de celular.

INE vigente fotografiada por ambos lados.

Un video breve para validar la identidad.

Firma de la solicitud en pantalla.