El Abono Único permite viajar por servicios de transporte público mediante una tarifa plana válida durante 30 días.

El Abono Único es una medida de ahorro que permite viajar por distintos servicios de transporte público en España mediante una tarifa plana válida durante 30 días. Actualmente, el título tiene un precio general de 60 euros, mientras que también existe una modalidad de 30 euros para jóvenes y niños.

La iniciativa comenzó a funcionar el 19 de enero de 2026 e integra a servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe, además de las líneas regulares de autobús de competencia estatal. El abono permite realizar viajes ilimitados durante su período de validez, aunque existen condiciones específicas de uso en determinados trenes con reserva de plaza.

A su vez, el Gobierno ha desarrollado un sistema para que las comunidades autónomas, ayuntamientos, consorcios y otras autoridades de transporte puedan adherirse al programa de forma voluntaria.

Es así como la cobertura podría ampliarse progresivamente a redes autonómicas y locales, como autobuses urbanos e interurbanos, metros o tranvías, cuando la administración responsable se incorpore al sistema formalmente.

Qué transportes están incluidos en el Abono Único de 60 euros

El Abono Único permite utilizar todos los núcleos de Cercanías y Rodalies de Renfe, además de los servicios de Media Distancia declarados como obligación de servicio público, tanto en la red convencional como en la de ancho métrico. También se incluyen los Servicios Regionales de Cataluña.

La prestación también puede utilizarse en algunos servicios de Avant como las relaciones A Coruña-Ourense, Madrid-Salamanca y Murcia-Alicante , además de algunos trenes Avant Exprés entre Barcelona y Tortosa, con la excepción del trayecto Barcelona-Tarragona .

La iniciativa integra a servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe. Fuente: EFE Miguel Toña

Por otro lado, permite viajar en las líneas regulares de autobús por carretera de competencia de la Administración General del Estado. A su vez, la normativa no incluye de forma general los servicios comerciales de alta velocidad o larga distancia.

De la misma forma, más allá de las excepciones concretas de los servicios Avant incorporadas al programa, el Abono Único no sirve de forma general para viajar en AVE, Avlo u otros trenes comerciales.

Quiénes pueden conseguir el Abono Único por 30 euros

La tarifa general del Abono Único es de 60 euros por 30 días, pero el precio se reduce a 30 euros para la modalidad destinada a jóvenes y niños.

La regulación vigente establece que quienes hayan nacido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2026 podrán acceder a esta tarifa, siempre que tengan nacionalidad española o sean extranjeros con residencia legal en España.

De esta forma, la normativa oficial incluye a quienes cumplan años durante 2026, por lo que el criterio para delimitar quién puede acceder a la tarifa se basa en el año de nacimiento.

Además, para adquirir la modalidad Joven o Niño es necesario registrarse previamente en la plataforma del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y obtener un código personal. En su página oficial, el Ministerio también recomienda realizar el registro al menos 24 horas antes de la primera compra.

El abono puede adquirirse a través de los canales de los operadores incorporados al programa. En el caso de Renfe, puede comprarse en taquillas, máquinas autoventa y a través de su página web para servicios determinados.

Qué transportes podrían incorporarse al Abono Único

La Orden TRM/910/2026, publicada en el BOE el 1 de septiembre, creó un marco para ampliar el sistema más allá de los servicios estatales incluidos actualmente. La adhesión es voluntaria y está abierta a comunidades autónomas, ayuntamientos, entidades supramunicipales, consorcios y organismos públicos de transporte.

El programa contempla la posibilidad de incorporar autobuses urbanos y metropolitanos, metro, tranvía y servicios ferroviarios o por carretera de titularidad autonómica y local.

El programa contempla la posibilidad de incorporar autobuses urbanos y metropolitanos, metro, tranvía y servicios ferroviarios. Magnific

En este contexto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, animó este 27 de septiembre a las entidades locales andaluzas a sumarse al programa. Según explicó, si la Junta de Andalucía y los ayuntamientos formalizan su adhesión, sus redes de transporte también podrían quedar integradas en el Abono Único.