El calendario escolar 2026-2027 de la SEP contempla el único descanso de octubre para el viernes 30, formando un puente previo al Día de Muertos.

En julio de este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó en su calendario escolar 2026-2027 que octubre tendrá un único descanso confirmado. De esta manera, tendrá lugar un nuevo fin de semana largo que beneficiará a millones de alumnos.

Se trata de un día libre el próximo 30 de octubre gracias a la junta del Consejo Técnico Escolar y que afectará a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Con esta jornada, podrán planear un descanso oportuno antes de las celebraciones de noviembre y asegurando un respiro en las clases regulares.

¿Por qué no habrá clases el 30 de octubre de 2026?

De acuerdo al calendario oficial de la SEP, la suspensión de actividades programada para el viernes 30 de octubre responde de forma directa a la planeación oficial estipulada en el ciclo lectivo y a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), la junta mensual obligatoria que reúne al personal docente y directivo.

Justamente, esta fecha marca una pausa indispensable en las escuelas de todo el país debido a este encuentro pedagógico que se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Por tal motivo, los estudiantes no deberán presentarse a sus centros educativos , lo que da origen a un fin de semana largo que abarca desde el viernes hasta el domingo, integrándose de manera perfecta con el inicio de las tradicionales festividades del Día de Muertos a inicios de noviembre.

Los alumnos de educación básica disfrutarán de un fin de semana largo en octubre gracias a la junta mensual del Consejo Técnico Escolar. Gobierno de México

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar y quiénes participan?

Tal como detalla la Secretaría de Educación Pública en su portal oficial, el CTE es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica. Este organismo está integrado por el director del plantel y la totalidad del personal docente frente a grupo de los colegios.

Su misión principal es enfocar todas sus actividades al máximo logro de los aprendizajes de las y los alumnos, analizando problemáticas específicas, el rezago educativo y diseñando estrategias pedagógicas en beneficio de la comunidad escolar.

¿Cómo se distribuyen las sesiones ordinarias del CTE en el ciclo 2026-2027?

El funcionamiento del Consejo Técnico Escolar se divide en una fase intensiva previa al inicio de clases y ocho sesiones ordinarias distribuidas a lo largo del año lectivo, las cuales se efectúan invariablemente el último viernes de cada mes.

Después de la primera convocatoria del CTE, que tuvo lugar el 25 de septiembre, las próximas fechas oficiales de estas juntas serán:

Primer semestre (2026):

30 de octubre de 2026 (el descanso confirmado de octubre)

27 de noviembre de 2026

Segundo semestre (2027):