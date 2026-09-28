SICT informó que la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado brinda asesoría técnica al Gobierno del Estado de México para desarrollar la ampliación del Mexibús.

La ampliación de la Línea 3 del Mexibús en Nezahualcóyotl, que conectará Vicente Villada con el Panteón Los Rosales, avanza en su etapa de preparación. Según informó el Gobierno federal, el proyecto se encuentra en proceso de licitación y se prevé que las obras comiencen este mes.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, señaló que actualmente se licitan tanto el proyecto integral como los trabajos de supervisión, con el objetivo de iniciar la construcción próximamente.

Con una inversión estimada de 600 millones de pesos, la iniciativa forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

La obra contempla extender el servicio de la Línea 3, que actualmente conecta Pantitlán con Chimalhuacán, hasta la zona del Panteón Los Rosales, en Nezahualcóyotl.

Ampliación del Mexibús en Nezahualcóyotl

El proyecto busca mejorar la conectividad de Nezahualcóyotl con la red de transporte público del Valle de México y facilitar los traslados cotidianos de miles de pasajeros.

Por el momento, la obra permanece en fase de licitación, proceso en el que se definirán los aspectos relacionados con la ejecución del proyecto y su supervisión.

De acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades, los trabajos comenzarían en septiembre de 2026.

La ampliación tendrá una longitud aproximada de cinco kilómetros y se integrará al corredor de la Línea 3 del Mexibús, que opera entre Pantitlán y Chimalhuacán.

¿Qué estaciones tendrá el Mexibús de Nezahualcóyotl?

La extensión de este transporte público contará con siete estaciones distribuidas a lo largo del nuevo recorrido.

Según las autoridades, las estaciones del Mexibús de Nezahualcóyotl serán las siguientes:

Adelita

Carmelo Pérez

Norteña

Me Voy

Tepozanes

Secundaria 36

CBTIS 6

Se prevé construir 3.5 kilómetros de carril confinado sobre la avenida Chimalhuacán para permitir la circulación de las unidades del sistema.

El servicio será atendido por 31 autobuses articulados de última generación, diseñados para reducir las emisiones contaminantes. Las proyecciones oficiales estiman que la ampliación podría transportar 52,446 pasajeros diarios.

¿Con qué líneas del Metro y otros transportes conectará?

Uno de los objetivos de la ampliación es facilitar los transbordos entre el Mexibús y otros medios de la zona metropolitana. De acuerdo con el proyecto, las conexiones previstas incluyen los siguientes servicios:

Metro CDMX

Línea 1

Línea 5

Línea 9

Línea A

Metrobús

Línea 4

Trolebús

Línea 2

Estas conexiones permitirían ampliar las alternativas de movilidad para los habitantes de Nezahualcóyotl y facilitar sus viajes hacia distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.