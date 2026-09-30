Elegir un auto ya no implica fijarse únicamente en el diseño, el espacio o la potencia. Hoy, muchas de las características que más valoran los conductores están relacionadas con la tecnología y con la forma en que esta puede simplificar la experiencia de uso cotidiano.

Desde los trayectos al trabajo hasta los viajes familiares de fin de semana, contar con herramientas que aporten comodidad, conectividad y seguridad puede marcar una diferencia importante en cada recorrido.

Una de las alternativas que incorpora este tipo de soluciones es Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE. El modelo combina una experiencia de manejo impulsada por un motor eléctrico con tecnologías orientadas al confort, la seguridad y la conectividad, aspectos que suelen figurar entre los más buscados por quienes evalúan la compra de un SUV.

Conectividad y comodidad para el día a día

La integración entre el vehículo y los dispositivos móviles es una de las prestaciones más valoradas actualmente. Funciones como Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos permiten acceder a aplicaciones, navegación y comunicaciones sin necesidad de conexiones físicas.

También cobran relevancia elementos como las pantallas de gran tamaño y los cuadros de instrumentos digitales, que facilitan la consulta de información durante el manejo. Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE incorpora una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas y un clúster digital de 12.3 pulgadas.

Foto: Nissan.

Otro aspecto a considerar es el confort a bordo. Sistemas como el aire acondicionado de triple zona, los asientos tapizados en piel sintética o un sistema de audio premium pueden contribuir a que cada trayecto resulte más agradable tanto para el conductor como para los pasajeros. La armadora japonesa destaca que Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE incorpora un sistema de audio BOSE con hasta 10 bocinas dentro de su equipamiento.

Tecnología que ayuda a una conducción más segura

Las asistencias a la conducción se han convertido en uno de los criterios más importantes al elegir un vehículo. Estas herramientas están diseñadas para ayudar al conductor a identificar situaciones de riesgo y mejorar la percepción del entorno.

Entre las tecnologías que suelen ser recomendables se encuentran los sistemas de visión periférica, las alertas de asistencia al manejo y los head-up display, que permiten visualizar información relevante sin apartar demasiado la vista del camino. Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE incorpora hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción, además de ProPILOT Assist, monitor inteligente de visión periférica y head-up display.

La tecnología de propulsión también puede influir en la experiencia diaria. En el caso de Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE, las ruedas son impulsadas por dos motores eléctricos, mientras que un generador a gasolina produce la energía que necesita la batería cuando es necesario. Este sistema fue desarrollado para ofrecer una experiencia de conducción eléctrica sin depender de un enchufe o de estaciones de carga.

Por ello, al elegir un automóvil conviene analizar no solo el diseño o el desempeño, sino también aquellas tecnologías que pueden aportar comodidad, conectividad y apoyo durante la conducción. En muchos casos, son estos elementos los que terminan haciendo más práctica y agradable la experiencia de manejar todos los días.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.